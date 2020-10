Pandemia a ekonomia – 3 filary gospodarki, na które wpłynął COVID-19

Globalna pandemia ma wpływ na różne dziedziny gospodarki, nie inaczej jest w świecie ekonomii. Zarówno waluty, jak i kryptowaluty zachowują się absolutnie nieprzewidywalne i nie można wykluczyć regionalnych tąpnięć kursów. Podobnie jest na giełdach – majowe dołowanie indeksów niespodziewanie przekształciło się w spore wzrosty, by stopniowo przekształcać się ponownie w zniżki. Z kolei dla walut przyszłości, czyli kryptowalut przewidywane są w najbliższych latach olbrzymie wzrosty. Co jeszcze nas czeka w świecie ekonomii?

Waluty a polski złoty

W październiku można zauważyć dość wyraźny trend spadkowy polskiej waluty. Brytyjski funt przekroczył barierę 5 PLN, jeszcze bardziej zwiększył swą wartość szwajcarski frank, który podrożał aż o 9 groszy w ciągu tygodnia. Podobny wzrost (o 10 groszy) zanotował amerykański dolar, choć do cen sprzed zaledwie paru miesięcy jeszcze mu bardzo daleko. Z kolei poziom z okresu początku pandemii osiągnęło euro, za które obecnie należy zapłacić 4,54 PLN. Niepewna sytuacja w kraju, związana z gwałtownym przyrostem zachorowań ma negatywny wpływ na polską walutę, a prognozy rozwoju pandemii nie są optymistyczne.

Kryptowaluty

Kryptowaluty przyciągają zainteresowanie coraz większej liczby inwestorów. Najpopularniejsza z nich, czyli bitcoin obecnie wyceniany jest na ponad 11 500 USD za jednostkę, jednak analitycy w perspektywie pięciu najbliższych lat obstawiają olbrzymi wzrost jego wartości. Jak podaje serwis https://comparic.pl/ wejście dużych inwestorów na rynek kryptowalut spowodować może przyrost wartości rzędu 3200% do roku 2025. Oznacza to, iż za 1 BTC płacilibyśmy ponad 150 000 USD. Ale niektórzy analitycy idą jeszcze dalej, szacując cenę 1 BTC w roku 2025 na ponad milion dolarów. Wydaje się to zbyt optymistyczną wersją, jednak napływ olbrzymiego kapitału może spowodować gwałtowny skok kursu nie tylko bitcoina, ale również innych kryptowalut.

Surowce

Złoto utrzymuje się na granicy nieco tylko wyższej niż psychologiczna bariera 1900 UD za uncję. Nie jest pewne, w którą stronę pójdą notowania – z jednej strony oczekiwanie na gwałtowny wzrost produkcji w przyszłym roku obniża jego cenę, ale z drugiej niepewna sytuacja związana z pandemią powoduję zwiększony zakup złota, a co za tym idzie wzrost jego notowań. Podobnie jest w przypadku srebra, którego cena po wyraźnych spadkach powoli pnie się do góry, symultanicznie do wzrostów cen złota. Pandemia i związany z nią brak stymulacji gospodarki ma również wpływ na zniżki notowań ropy, a szybko wdrażane przez kolejne państwa restrykcję nie dają nadziei na wzrosty w najbliższym czasie.

