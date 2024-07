 Pierwsi magistrowie psychologii AMiSNS w Elblągu

W ubiegłym tygodniu mury Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych opuścili pierwsi magistrowie psychologii. Na uwagę zasługuje fakt, iż są to pierwsi wypromowani absolwenci tego kierunku nie tylko w Elblągu, ale także na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Zobacz zdjęcia.

Pięcioletnie jednolite studia magisterskie zostały uruchomione na AMiSNS pięć lat temu. Była to reakcja uczelni na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych psychologów, którzy potrafią holistycznie podchodzić do zdrowia swoich pacjentów, uwzględniając zarówno aspekty psychologiczne, jak i społeczne ich życia.



Pierwsi absolwenci psychologii są dla uczelni wielkim osiągnięciem i powodem do satysfakcji, stanowią bowiem dowód na skuteczność i jakość oferowanego programu edukacyjnego. Niezaprzeczalnym osiągnięciem uczelni jest jednocześnie pięcioletnia praktyka w kształceniu psychologów oraz doświadczona kadra wykładowców.



Bogaty program i perspektywy zawodowe

Z pewnością absolwenci psychologii na AMiSNS zgodzą się, że czas edukacji spędzony w murach uczelni minął bardzo szybko, mimo że na początku pięcioletni okres nauki wydawał się długim i wymagającym wyzwaniem. Przez ten czas młodzi psychologowie zdobyli szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej, psychologii uzależnień i promocji zdrowia oraz psychologii edukacji i wychowania. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia badań psychologicznych, diagnozy osobowości i intelektu, a także dalszego kształcenia w formie studiów podyplomowych, doktoranckich lub szkoleń z zakresu psychoterapii.



- W dzisiejszych niepewnych czasach psycholog nie może i nie powinien ograniczać swojego rozwoju do uzyskania dyplomu magistra. Wyzwania przyszłości wymagają ciągłej edukacji, doskonalenia i poszerzania horyzontów. Absolwenci AMiSNS są dobrze przygotowani, by stawić czoła tym wyzwaniom, a przed nimi otwierają się szerokie możliwości pracy w opiece zdrowotnej, edukacji i innych obszarach – mówi Pani doktor Anna Skuzińska, kierownik kierunku psychologia na AMiSNS.



Gratulacje i życzenia od społeczności AMiSNS

𝗗𝗿𝗼𝗱𝘇𝘆 𝗔𝗯𝘀𝗼𝗹𝘄𝗲𝗻𝗰𝗶 – tylko Wy wiecie, ile trudu i wyrzeczeń kosztowało Was dojście do etapu, w którym możecie powiedzieć o sobie: jestem psychologiem. Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć i wierzymy, że czeka Was świetlana przyszłość! Życzymy Wam wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Niech każdy dzień przynosi Wam nowe wyzwania, satysfakcję z pracy oraz spełnienie marzeń.



Rekrutacja

Od pierwszego czerwca trwa nabór na kierunki oferowane przez uczelnię. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zrozumieniem ludzkiego umysłu, zdobywaniem wiedzy, pomaganiem innym, rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i zdobyciem przygotowania do satysfakcjonującej kariery zawodowej do podjęcia studiów na kierunku psychologia.

Rekrutacja: https://irk.amisns.edu.pl/pl/

𝗗𝘇𝗶𝗮ł 𝗥𝗲𝗸𝗿𝘂𝘁𝗮𝗰𝗷𝗶 𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝗰𝗷𝗶 𝗔𝗠𝗶𝗦𝗡𝗦 𝗰𝘇𝗲𝗸𝗮 𝗻𝗮 𝗧𝘄𝗼𝗷𝗲 𝗽𝘆𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮:

451 177 566

512 542 967

512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

https://amisns.edu.pl/

——komunikat płatny —-