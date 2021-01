Pierwszy raz na nartach? Sprawdź, co warto wiedzieć

Jazda na nartach jest aktywnością wybieraną przez wielu Polaków. Wyjeżdżamy w góry, zarówno te w Polsce, jak i za granicą – a najtrudniejszy jest pierwszy raz, kiedy tak naprawdę nie wiemy, czy sobie poradzimy, czego potrzebujemy i co w ogóle zabrać na wyjazd. Przygotowaliśmy poradnik dla tych, którzy zamierzają jeździć pierwszy raz na nartach. O czym powinni pamiętać?

Jak się przygotować na pierwszy wyjazd na narty?

Jazda na nartach jest sportem odpowiednim zarówno dla dzieci, jak i dla seniorów, jednak warto sobie zdawać sprawę z tego, że początek nigdy nie jest łatwy. Nie wygląda to tak, że pojawimy się na stoku, ruszymy w dół i od razu będzie nam idealnie szło. To wymaga czasu. Przede wszystkim musimy posiadać odpowiednie rozwiązania. Wprawdzie możemy skorzystać z wypożyczalni w miejscowościach turystycznych, ale w sezonie w takich miejscach jest tłoczno, więc pracownik może nie mieć czasu nam doradzić. Zakupem odpowiedniego sprzętu warto zainteresować się przed sezonem, kiedy możemy iść do sklepu i spokojnie dopasować wszystkie potrzebne nam elementy, korzystając z pomocy specjalisty.

Jeśli planujemy dosyć często jeździć na nartach, to zdecydowanie warto zainwestować we własny sprzęt. Oto przykładowe ceny, jakie obowiązują w jednej z popularnych wypożyczalni:

- komplet sprzętu narciarskiego – narty, buty, kijki – od 45 zł za dzień,

- narty i buty dziecięce – zestaw od 40 zł za dzień,

- narty/deska – od 35 zł za dzień,

- buty – od 25 zł za dzień.

Ostatecznie kwoty te zależą od tego, na jakie rozwiązanie się zdecydujemy. Sprzęt to nie wszystko. Warto mieć również chustę lub specjalną maseczkę narciarską, która ochroni twarz i szyję od mrozu i wiatru oraz gogle, które ochronią oczy przed śniegiem i wiatrem i zapewnią większy komfort jazdy i ostrość widzenia. Zabezpieczeniem przed mrozem może być krem z filtrem. Nie zapominajmy, że początki są trudne, więc możemy borykać się z bólem mięśni – wtedy przyda się maść na takie dolegliwości.

Jak się ubrać pierwszy raz na narty?

Uprawianie tego sportu wymaga od nas posiadania odpowiednich rozwiązań. Jak się ubrać pierwszy raz na narty? Oto, na co należy zwrócić uwagę w przypadku poszczególnych elementów:

- Buty – ważne jest odpowiednie dopasowanie rozmiaru. Specjalne obuwie narciarskie powinno być przede wszystkim wygodne i nie uciskać palców. Będąc w sklepie, warto przetestować kilka rozmiarów, żeby sprawdzić, jaki jest odpowiedni. Sklepy mają często specjalne mini „stacje” do testowania butów z nartami w trakcie ruchu. Najlepiej, jeśli mamy możliwość pochodzenia w danym obuwiu przez chwilę lub właśnie takiej „próbnej jazdy”.

- Narty – z pewnością podpowiedzi odnośnie do zakupu tego rozwiązania uzyskamy w sklepie, ale lepiej, żebyśmy sami mieli świadomość, jak je należy dobrać. Przede wszystkim powinny być one o około 20 cm krótsze niż wynosi nasz wzrost, a przynajmniej takie należy wybrać na pierwsze wyjazdy na narty. Dzięki temu, że będą one stosunkowo krótkie, łatwiej będzie nam jeździć. W przyszłości możemy postawić na dłuższe narty.

- Zapięcia – należy dobrać je do naszej wagi i umiejętności

- Narciarskie spodnie – koniecznie ze ściągaczem, żeby nie wpadał pod nie śnieg.

- Rękawice – muszą być pięciopalczaste i wykonane z nieprzemakalnego materiału.

- Kurtkę – poza tym, że powinna zapewniać ciepło i być nieprzemakalna, warto, żeby była wyposażona w liczne kieszonki, w których będziemy mogli umieścić niezbędne rzeczy takie jak skipass, telefon, portfelik, dokumenty, krem z filtrem, etc.

- Bieliznę termiczną – nie jest to pozycja obowiązkowa, ale zdecydowanie warto na nią postawić, gdyż jest ona lekka, oddychająca i lepiej rozprowadza pot niż bielizna bawełniana, przez co nie jest nam zimno, gdy się zgrzejemy.

Jeśli mamy wątpliwości, jak się ubrać pierwszy raz na narty, to warto skonsultować się ze znajomymi, którzy uprawiają ten sport.

Gdzie pojechać pierwszy raz na narty?

Wiemy już, co należy zabrać ze sobą w podróż, zatem pojawia się jeszcze pytanie – gdzie rozpocząć naukę? Gdzie jechać pierwszy raz na narty? Miejsca zapewniające dobre warunki do tego znajdziemy w Karpaczu, w Zieleńcu czy w Czarnej Górze. Warto wziąć również pod uwagę Bukowinę Tatrzańską czy Tylicz i Dwie Doliny. Dlaczego? Otóż znajdziemy tam stoki, które są długie i łagodne, a także trasy przeznaczone specjalnie dla uczących się jazdy na nartach. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku dzieci jest wyciąg taśmowy lub zaczepowy. Na pewno unikajmy stoków, na których panuje bardzo duży ruch, gdyż może to być dla nas stresujące. Udajmy się w rejony mało zatłoczone.

Wybór miejsca, do którego pojedziemy pierwszy raz na narty, nie jest łatwy, ale to nie wszystko, o co powinniśmy się zatroszczyć. Obowiązkowo zadbajmy również o ubezpieczenie (https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-turystyczne/), które obejmuje rekreacyjne uprawianie narciarstwa. Takie ubezpieczenie przydaje się zarówno w kraju, jak i za granicą, bo z ochrony możemy skorzystać, jeśli:

- Przydarzy się nam nieszczęśliwy wypadek.

- Spowodujemy szkodę osobie trzeciej np. na stoku.

Ubezpieczyciel w takich przypadkach może pokryć koszty wizyty lekarskiej, pobytu w szpitalu, transportu do Polski, akcji ratunkowej czy akcji poszukiwawczej. Jeśli wyjeżdżamy na narty za granicę, to koniecznie upewnijmy się, czy zakres ochrony ubezpieczeniowej mamy odpowiednio dopasowany – zwłaszcza ubezpieczenie kosztów leczenia i OC za granicą bywa niezwykle przydatne.

