 Pierwszy telefon dla dziecka? Wypróbuj ofertę komórkową w subskrypcji

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez smartfona. To urządzenie stało się nie tylko narzędziem komunikacji, ale również nieodłącznym towarzyszem codzienności – także dla starszych dzieci i nastolatków. Planujesz zakup pierwszego telefonu dla syna lub córki? Znajdź do niego elastyczny plan komórkowy, który pozwoli Ci zachować kontrolę nad tym, co dzieje się w świecie Twojej pociechy.

Oferta Orange Flex – na pierwszy telefon dla Twojego dziecka

Orange Flex to oferta komórkowa działająca na zasadzie subskrypcji – czyli alternatywa dla dobrze znanych, ale nie zawsze dostosowanych do współczesnych potrzeb abonamentów czy ofert na kartę. Jak to działa? W skrócie – opłacasz miesięczny plan z góry (tak jak na platformach z muzyką czy serialami), podpinasz kartę bądź wybierasz płatność BLIKIEM i subskrypcja odświeża się automatycznie co miesiąc. W międzyczasie możesz zmieniać wysokość swojego planu (nawet raz w miesiącu), zawieszać usługę, a nawet zrezygnować w dowolnym momencie, bez czekania do końca umowy – bo nie masz tu wielomiesięcznej umowy!

Jedną z przydatnych opcji w Orange Flex jest możliwość dobrania do swojego planu do 5 dodatkowych numerów – idealne rozwiązanie właśnie dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Dzięki dodatkowej karcie SIM możesz w jednej ofercie zyskać numer dla swojego dziecka i zarządzać nim w ramach jednej subskrypcji.

Orange Flex oferuje pakiety, które dostosujesz do indywidualnych potrzeb całej rodziny – a w wypadku dodatkowych kart SIM możesz zdecydować się również na plan za 15 zł z nielimitowanymi minutami i SMS-ami, ale bez internetu. To dobry pomysł, jeśli pierwszy telefon dla dziecka ma służyć tylko do kontaktu z rodzicami. Z czasem plan można podwyższyć albo przesyłać dziecku GB ze swojego konta. Sprawdź szczegóły na: https://flex.orange.pl/uslugi/dodatkowe-sim.

Dodatkowy numer w Orange Flex dla dziecka – dlaczego warto?

- Zarządzaj planami w elastycznej subskrypcji

Telefon w subskrypcji dla Twojego dziecka to doskonałe rozwiązanie. Elastyczna oferta Orange Flex pozwoli Ci zmieniać pakiet w zależności od potrzeb. W jednym miesiącu możesz zdecydować się na większy plan, np. gdy Twoja córka lub syn potrzebują dużej paczki GB do nauki lub chcą pograć podczas dłuższej podróży, a innym razem – możesz ograniczyć transfer, by dziecko nie spędzało zbyt dużo czasu w internecie. Ty decydujesz.

- Zyskaj rabat na pierwszy telefon dla dziecka

Orange Flex to świetna opcja dla rodziców, którzy chcą mieć kontrolę nad kosztami. Jeśli nie chcesz wydawać na pierwszy telefon dla swojego dziecka fortuny, w Sklepie Flex w aplikacji znajdziesz atrakcyjne rabaty na nowe smartfony lub kupisz urządzenia odnowione – nie do odróżnienia od fabrycznie nowych, ale za to w lepszych cenach. Dzięki temu inwestycja w pierwszy telefon dla dziecka staje się jeszcze korzystniejsza.

- Kontroluj zużycie internetu i zakupy w telefonie

Jako rodzic i główny użytkownik możesz zarządzać planami całej swojej rodziny. Wszelkie ustawienia i płatności kontrolujesz Ty – w aplikacji Orange Flex. Dziecko nie ma możliwości np. dokupienia pakietu GB bez Twojej wiedzy. To nie oznacza jednak, że nie możesz pozwolić synowi lub córce na odrobinę swobody! Dzięki opcji „Zapytaj o Zakup” Twoje dziecko może poprosić Cię w apce o dodatkowy pakiet!

- Udostępniaj internet bliskim

Twoje dziecko wykorzystało cały limit transferu, grając w gry, a czeka je jeszcze praca domowa online? Możesz mu w każdej chwili przesłać dowolną liczbę GB ze swojego konta! Szybki transfer danych do innych użytkowników Orange Flex to sposób, aby poratować swoje dziecko w awaryjnej sytuacji.

Wybierz Orange Flex dla siebie i swojego dziecka

Chcesz zapewnić swoim dzieciom dobry start w świat technologii? Elastyczna oferta z pełną obsługą w aplikacji, kontrola rodzicielska w zarządzaniu subskrypcją oraz atrakcyjne rabaty na nowe smartfony – to wszystko sprawia, że Orange Flex jest doskonałym wyborem dla rodziców i ofertą w sam raz na pierwszy telefon dla dziecka!

