 Planujesz pierwszą randkę? Z naszymi radami będzie idealnie.

Gdy zbliża się pierwsza randka, można rzeczywiście odczuwać niemały stres, szczególnie gdy druga osoba rzeczywiście nam się podoba. Pewne jest to, że trzeba się zaprezentować z jak najlepszej strony. Dziś podpowiemy Ci, w co się ubrać i jak zrobić na drugiej osobie super wrażenie.

Styl i elegancja na najwyższym poziomie

Pewne jest to, że na pierwszej randce trzeba odpowiednio się zaprezentować. Co ważne, w żadnym wypadku nie należy stawiać na ekstrawagancką odzież. Oczywiście strój trzeba dobrać pod kątem miejsca, w które się udajecie. Jeżeli wybieracie się do restauracji, to możesz ubrać białą koszulę, dopasowaną spódnicę typu tuba z wyższym stanem oraz taliowaną marynarkę. Aby przełamać nieco formalny styl, koniecznie dobierz biżuterię i nie bój się bawić kolorami. Można również założyć stylową sukienkę. Najlepiej dobrać ją do typu swojej sylwetki. Jeżeli masz sylwetkę typu klepsydra, to zasadniczo możesz pozwolić sobie na wszystko. Jeżeli chcesz ukryć wystający brzuch, to postaw na kreację z drapowaniem w przedniej części. Bardzo elegancko prezentuje się spódniczka plisowana z delikatnym dekoltem w literę V. Wystarczy jeszcze dobrać czółenka bądź sandały na małym obcasie bądź mini torebkę. Jak wiadomo, gdy zbliża się pierwsza randka, najczęściej zauważa się braki odzieżowe w swojej szafie. Wbrew pozorom nie trzeba wcale sporo wydawać, a wręcz przeciwnie można sporo zaoszczędzić. Warto wejść na stronę Kuplio.pl.

Casualowy strój idealny na spacer

Jeżeli umówiliście się na spacer, to niewątpliwie strój powinien być casualowy z nutą stylu sportowego. Możesz wybrać np. sukienkę dresową o dopasowanym fasonie i dobrać do niej białe trampki. Świetnie będziesz się także prezentować w klasycznych spodniach z wyższym stanem, np. jeansach. Możesz wybrać choćby model regular fit. Jeżeli chcesz optycznie wydłużyć sylwetkę, to postaw na spodnie typu dzwony i dobierz do nich crop top oraz marynarkę o swobodnym kroju. Robiąc zakupy możesz sporo zaoszczędzić, wystarczy, że postawisz na Zalando Lounge kod rabatowy. Możesz więc zakupić naprawdę stylowe ubrania w przystępnej cenie. Na uwagę zasługuje także stylizacja z sukienką maxi w kwiatowy wzór, do której najlepiej dobrać botki typu kowbojki, a także duży kapelusz.

Stylowy makijaż łatwy w wykonaniu

Wbrew pozorom nie trzeba wcale nakładać dużo makijażu, by podkreślić swoją urodę i pięknie się prezentować. Trzeba pamiętać, by wybierać kosmetyki, które zawierają ekstrakty witaminowe. Można na pewno wybrać podkład z witaminą A, który odpowiada za nawilżenie i poprawia kondycję skóry. W letnie dni lepiej zrezygnować z ciężkich podkładów na rzecz kremu BB, który wyrównuje koloryt, ale i ukrywa niedoskonałości. Po nałożeniu podkładu warto jeszcze zmatowić cerę, stosując puder mineralny, który chroni skórę przed nadmiernym wydzielaniem sebum. Na policzki wystarczy nałożyć odrobinę różu. Rzęsty warto podkreślić wydłużającym tuszem do rzęs, zaś usta musnąć beżowym błyszczykiem. Nie zapomnij także o dobraniu ulubionego zapachu perfum. Najlepiej wybierz taki, który idealnie do Ciebie pasuje. Jeżeli jesteś bardzo aktywna fizycznie, to wybierz nuty cytrusowe. Z kolei dla kobiet pewnych siebie lepiej sprawdzą się nuty kwiatowe z dodatkiem wanilii. Aby zaoszczędzić, wybierz Douglas kod rabatowy i ciesz się doskonałym wyglądem!

--- artykuł sponsorowany ---