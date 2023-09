 Podłoga na taras odporna na warunki atmosferyczne

Taras stał się nieodzownym elementem nowoczesnego budownictwa. Aby cieszyć się praktycznym i funkcjonalnym miejscem do wypoczynku na świeżym powietrzu musimy dobrać odpowiednią podłogę odporną na mechaniczne uszkodzenia oraz działanie warunków atmosferycznych. Na co zwrócić uwagę wybierając odpowiednie podłoże? Jaka podłoga sprawdzi się na tarasie najlepiej? Nasi specjaliści przygotowali kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Wam w podjęciu najlepszej decyzji.

Na co zwrócić uwagę wybierając podłogę na taras?

Rynek oferuje nam obecnie wiele materiałów nadających się do wyłożenia tarasowej podłogi. Możemy zdecydować się na tradycyjne materiały takie jak kamień czy drewno lub niezwykle popularne płytki tarasowe. Warto rozważyć także zakup stosunkowo nowych na rynku okładzin takich jak kompozyt, żywica lub winyl. Na co zwrócić uwagę przy wyborze podłogi tarasowej? Najczęściej sugerujemy się ceną oraz estetyką, lecz w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na jej wytrzymałość czy względy praktyczne. Taras w większości przypadków nastawiony jest na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych takich jak mróz, słońce, śnieg czy deszcz, dlatego podłoga na taras powinna być mrozoodporna, odporna na duże wahania temperatur, a także działanie promieni UV powodujących blaknięcie okładziny wykonanej np. z naturalnego drewna lub desek zrobionych z kompozytu. Warto także zwrócić uwagę na podatność okładziny na odkształcenia spowodowane wysoką temperaturą. W obecnych czasach letnie upały mogą dać się we znaki także podłodze na niezadaszonym tarasie. Istotne jest również bezpieczeństwo, dlatego kluczowa jest antypoślizgowość. Zwróćmy również uwagę na łatwość w utrzymaniu czystości oraz sposób konserwacji. Lista rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę jest spora, ale tylko wybór wysokiej jakości materiału sprawi, że powierzchnia będzie wyglądać pięknie przez długi czas.

Płytki tarasowe – idealny stosunek jakości do ceny

Płytki drewnopodobne to najchętniej wybierany model do wykończenia tarasowej przestrzeni. Cechują się niezwykle atrakcyjnym wyglądem, wysoką trwałością oraz łatwością w utrzymaniu czystości. Raz położone nie wymagają impregnacji i malowania. Wystarczy przed sezonem wyczyścić dokładnie ich powierzchnię wraz z fugami, a także myć płytki w zależności od potrzeb w trakcie trwania sezonu, by cieszyć się czystą i świeżą podłogą. Płytki przeznaczone na taras są odporne na działanie wszystkich czynników atmosferycznych, są bezpieczne i bardzo trwałe. Zwłaszcza nowoczesne wielkoformatowe gresy, które staną się nie tylko ozdobą tarasu, ale także ścieżki w ogrodzie czy podjazdu. W przypadku płytek przeznaczonych do montażu zewnętrznego ważne jest, by były mrozoodporne, nienasiąkliwe oraz matowe. Polerowane egzemplarze w kontakcie z wodą stają się bardzo śliskie.

Kamienny taras – piękna podłoga na dziesięciolecia

Najtrwalszą, ale i najdroższą opcją są płyty tarasowe wykonane z naturalnego kamienia takiego jak granit, bazalt lub kwarcyt. Dostępne w różnych formatach i rodzajach wykończenia sprawdzą się doskonale zarówno do tradycyjnych domów jak i nowoczesnego budownictwa. Płyty kamienne na taras są bardzo wytrzymałe na ścieranie i uszkodzenia, a także warunki pogodowe. W celu zabezpieczenia podłogi przed niszczeniem należy ją zaimpregnować specjalnymi środkami. W przypadku odkrytego tarasu warto sięgać po kamienie płomieniowane lub szczotkowane mające właściwości antypoślizgowe.

Kostka brukowa – popularna i łatwo dostępna

Jeśli zależy nam na wyjątkowo trwałej okładzinie tarasowej bez podbudowy wykonanej z betonu warto sięgnąć po sprawdzoną i łatwo dostępną kostkę brukową. Szeroka oferta kolorystyczna, wiele kształtów i rozmiarów a także możliwość wyboru tej wykonanej z kamienia lub betonu sprawia, że bez trudu znajdziemy taką, która wpisze się w naszą wizję obejścia. Kostka jest odporna na ścieranie, uszkodzenia, skrajne temperatury, a także doskonale maskuje zarysowania. Minusem tego rozwiązania jest trudność w utrzymaniu jej w czystości, a także konieczność uzupełniania spoin, które są systematycznie wypłukiwane.

--- artykuł sponsorowany ---