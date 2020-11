Podróże na Malediwy – bezpieczne miejsca w dobie koronawirusa

Malediwy to tropikalny raj na Oceanie Indyjskim, składający się z 1200 wysp i wysepek na 26 atolach - 500 kilometrów od południowego krańca Indii. To egzotyczny świat z lazurową wodą i rafami koralowymi, mieniącymi się odcieniami tęczy oraz najpiękniejszymi plażami świata. Zobacz zdjęcia.

Ten skrawek raju na naszej planecie wygląda z pokładu samolotu lub hydroplanu jak porozrzucane perłowe koraliki z naszyjnika na krystalicznych turkusowych wodach oceanu. Taki bajeczny krajobraz, pełen podmorskiej nieskażonej natury, ciągnie się na ponad 800 kilometrach. Powszechnie Malediwy uważane są za jeden z najpiękniejszych i najbardziej ekskluzywnych kierunków wakacyjnych na świecie. Znajdziemy tam kilkadziesiąt niezwykle luksusowych hoteli, które potrafią spełnić oczekiwania najbardziej wymagających podróżnych. Archipelag Malediwów warto odwiedzić z biurem podróży CARTER® www.carter.eu, które zorganizuje dla Was wszystkie formalności związane z przelotem, zakwaterowaniem w atrakcyjnej cenie, jak i kwestie sprawdzania przepisów oraz wypełniania formularzy oraz umawiania na testy PCR.

Malediwy na jachcie lub katamaranie – nurkowanie, spa i wiele więcej

Twoim marzeniem jest totalny relaks w luksusowej oprawie, zregenerowanie sił i oderwanie się od codzienności w połączeniu z aktywnym wypoczynkiem? Poza typowym zakwaterowaniem w hotelu możecie wybrać niebanalną opcję wakacji na pokładzie jednostki pływającej SCUBA SPA. 50-metrowy jacht posiada świetnego kucharza, komfortowe i przestronne kabiny oraz 5 gwiazdkowy certyfikat PADI DIVE RESORT. Fantastycznie przeszkolona załoga zadba o wszelkie potrzeby gości a zabiegi SPA, wykonywane przez profesjonalistów dostarczą Ci niesamowitego ukojenia zmysłów. Poza nurkowaniem i szerokim wachlarzem zabiegów w SPA goście mają możliwość zwiedzenia cudownych wysp archipelagu, nurkowania w jego błękitnych lagunach, oraz uprawiania jogi pod fachowym okiem instruktora. Rejs statkiem Four Seasons Explorer po Malediwach to kolejna opcja wakacji na wodzie w wielkim stylu. Luksusowy katamaran posiada trzy pokłady i jego trasa przebiega miedzy dwoma prestiżowymi ośrodkami wypoczynkowymi na wyspach Kuda Huraa i Landaa Giraavaru w Rezerwacie Biosfery UNESCO.

Wczasy w opcji ALL INCLUSIVE premium

Malediwy to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych oferujących wypoczynek z pakietem All Inclusive Premium. Opcje All Inclusive poza wyżywieniem i napojami oferują atrakcje i wycieczki fakultatywne. W wybranych ekskluzywnych hotelach na Malediwach w opcji All Inclusive znajdziemy także zabiegi w SPA, sporty wodne, a na nowożeńców czekają posiłki w wysublimowanej, romantycznej scenerii oraz wyjątkowe śniadania z szampanem podane do łóżka w zaciszu własnej willi. Kudadoo Maldives Private Island – to jeden z najnowszych 6 - gwiazdkowych, butikowych hoteli dla najbardziej wymagających gości. To ultra ekskluzywna prywatna wyspa tylko dla dorosłych oferująca 24-godzinny serwis All Inclusive Premium. Kudadoo sieci Hurawalhi leży na dziewiczym Atolu Lhaviyani, jako że zasilany jest w 100 proc. przez energię słoneczną jest nieinwazyjny dla naturalnego środowiska. Kameralny ośrodek Kudadoo to tylko 15 nowoczesnych i niesamowicie wygodnych domków na wodzie, a goście mogą delektować się pysznymi posiłkami i drinkami na plaży lub na prywatnym tarasie, oraz brać udział w wycieczkach, sesjach jogi i poddać się profesjonalnym zabiegom spa. Wszystkie sporty wodne, bez limitu, są również wliczone w cenę. Usługi osobistego lokaja są dostępne dla gości przez całą dobę. Ile kosztują wakacje w takim niesamowitym miejscu? Cena noclegu dla 2 osób zaczyna się od 3000 USD za jedną dobę.

Sporo tańszym hotelem oferującym wspaniałą jakość w stosunku do ceny jest OBLU by Atmosphere at Helengeli. Na bardzo atrakcyjną ofertę hotelu składają się ładne wille położone przy plaży oferujące lokalny wystrój, łazienki na świeżym powietrzu, wykwintna kuchnia podawana w ramach pakietu All Inclusive, wykwalifikowany personel oraz korzystanie z oferty spa i szeroki wybór sportów wodnych. Polecany szczególnie dla nurków, jako, że dysponuje wspaniałą, dziewiczą rafą koralową, dostępną bezpośrednio z hotelowej plaży. Ze względu na romantyczny i kameralny charakter, ośrodek polecany jest dla par i nowożeńców. Hotel OBLU by Atmosphere oferuje najlepszy stosunek ceny do jakości, obiekt znajduje się w czołówce wiodących 4-gwiazdkowych hoteli All Inclusive na Malediwach.

Malediwy - bezpieczne miejsce dla rodzin z małymi dziećmi. Obejrzyj film

Wielu z Was zadaje sobie zapewne pytanie, czy Malediwy to bezpieczne miejsce dla małych dzieci oraz czy na niewielkiej wyspie nie będzie się Waszym pociechom nudzić? Ekskluzywny hotel znamienitej sieci One&Only Reethi Rah to prawdziwy raj dla rodzin, który oferuje mnogość atrakcji dla gości w każdym wieku, począwszy od najmłodszych uczestników aż po nastolatków. To jeden z najlepszych obiektów z udogodnieniem dla rodzin na Oceanie Indyjskim; oferuje liczne udogodnienia, plac zabaw oraz 2 świetne kluby: One Tribe, przeznaczony dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat oraz wspaniały klub dla najmłodszych od 4 do 9 lat – KidsOnly. Hotel One&Only Reethi Rah ma 6 kilometrów prywatnego wybrzeża oraz 12 prywatnych plaży! Ten prestiżowy ośrodek wypoczynkowy często gości w swych progach dzieci poniżej 3 roku życia i jest świetnie przygotowany na ich przyjęcie. Podróżni znajdą tam między innymi: sterylizatory i podgrzewacze do butelek, specjalne dania i pokarm dla najmłodszych, elektroniczne nianie, dziecinne łóżeczka, bogaty wybór krzesełek i zabawek. Za dodatkową dopłatą do dyspozycji są opiekunki do dzieci, aby rodzice mogli cieszyć się romantycznymi chwilami we dwoje. Na rodziców i dzieci czekają liczne atrakcje w hotelu jak i w okolicy m. in: rowery, oświetlane korty do tenisa ziemnego wraz ze sprzętem do gry, tenis stołowy, rzutki, badminton, koszykówka, bilard, siatkówka plażowa, trasy joggingowe, profesjonalne piłkarskie boisko, symulator do gry w golfa, ścianki do wspinaczek. Świetnie wyposażone centrum sportów wodnych oferuje szeroki wachlarz aktywności: snorkeling, nurkowanie, kajaki, rejsy na oglądanie płaszczek, delfinów, i rekinów wielorybich. W hotelu One&Only Reethi Rah zarówno dzieci, jak i rodzice zapomną o polskiej zimie, a przy tym spędzą idylliczne, wspólne wakacje u wybrzeży rajskiej wyspy na Oceanie Indyjskim.

Wycieczki na Malediwy w sezonie 2021 – a może stopover w Dubaju?

Luksusowy wypoczynek, piękna sceneria i ekskluzywna obsługa hotelowa to kwintesencja wczasów na Malediwach. Jeśli chciałbyś zwiedzić fantastyczny Dubaj to idealnym rozwiązaniem jest połączenie tych dwóch kierunków. Biuro CARTER® posiada ciekawe opcje np. spędzenia Sylwestra w Dubaju i następnie wypoczynku na Archipelagu Malediwów. Nieważne czy poszukujesz 4* ośrodka dla nurków, romantycznej willi na podróż poślubną, prywatnej wyspy VIP, rozrywkowego hotelu All Inclusive, aby wesoło spędzić czas z przyjaciółmi czy dużego hotelu z atrakcjami dla dzieci. Pomyśl życzenie wakacyjne – reszta należy do nas.

