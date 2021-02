Podstawowe wiadomości dla właścicieli czworonogów o boreliozie u psów

Roznoszona przez kleszcze borelioza to niebezpieczna choroba, na którą narażeni są zarówno ludzie, jak i zwierzęta. Stosunkowo często zdarza się u psów. Wywoływana jest u nich przez ten sam czynnik etiologiczny, co u człowieka. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat tej odkleszczowej choroby, by móc lepiej strzec przed nią swojego pupila.

Czym jest borelioza u psów?

Pierwsze doniesienia w literaturze przedmiotu na temat boreliozy u psów pochodzą z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Schorzenie to określane jest również jako choroba z Lyme. Wywołują je bakterie Borrelia burgdorferi przenoszone przez kleszcze. Aby ograniczyć ryzyko ukąszenia przez zakażonego pajęczaka i przeniesienia krętków na organizm zwierzęcia wskazana jest ochrona za pomocą środków odstraszających kleszcze. Pod adresem https://fera.pl/bayer-foresto-pies-powyzej-8-kg.html można zapoznać się z jednym z preparatów tego typu dostępnych w sklepach zoologicznych. Stosowanie ich jest niezwykle ważne z uwagi na odnotowany w ostatnim czasie wzrost odsetka zakażonych kleszczy. Szacuje się, że jedna czwarta z nich to nosiciele krętków. Na dodatek rozpowszechnione są na terenie całego kraju i stanowią całoroczne zagrożenie. Spośród występujących w Polsce kleszczy, które pasożytują u czworonogów, boreliozę przenoszą przeważnie jeżowe i pospolite.

Jak objawia się borelioza u psów?

W przypadku ludzi najbardziej znanym objawem boreliozy, mimo iż nie rozwija się w każdym przypadku, jest rumień. U czworonogów ten symptom nie występuje. Objawy choroby pojawiają się po 2–5 miesiącach od zakażenia. Pierwsze dolegliwości to podwyższona temperatura ciała, spadek apetytu, osowiałość i złe samopoczucie. Następnie pojawiają się problemy ze stawami i kulawizny. Mogą trwać one kilka dni, po czym ustąpić samoistnie i pojawić się ponownie po kilku tygodniach.

Kulawizna to nierównomierność ruchu, która pojawia się jako konsekwencja odciążania bolejącej kończyny. Jeśli zwierzę jednego dnia unosi tylną lewą łapę, a następnego przednią prawą, to można podejrzewać u niego boreliozę. W przebiegu choroby może dojść do kłębuszkowego zapalenia nerek, które prowadzi czasem do postępującej niewydolności tego narządu. Innymi powikłaniami są zapalenie wątroby, mięśnia sercowego, opon mózgowych, padaczka i niedowłady kończyn.

Zwalczanie boreliozy u psów

Psi opiekunowie powinni też wiedzieć, jak wygląda leczenie boreliozy. Rozpoznania choroby dokonuje się na podstawie badania krwi i wykrycia przeciwciał przeciwko bakteriom. Należy jednak zaznaczyć, że pojawiają się one w organizmie średnio miesiąc od zakażenia. Leczenie ma przede wszystkim charakter przyczynowy i polega na podaniu antybiotyków. Jednymi z częściej stosowanych są doksycyklina oraz amoksycylina. Duże znaczenie w przyspieszeniu powrotu do zdrowia zwierzęcia ma dieta. Psa powinno się karmić lekkostrawnymi posiłkami o zwiększonej zawartości pełnowartościowego białka. Zadbać trzeba też o dostarczenie mu witaminy B12, która stymuluje proces odbudowy czerwonych krwinek zniszczonych podczas zakażenia. Poza wspomnianymi wcześniej środkami odstraszającymi kleszcze sposobem na zmniejszenie ryzyka zachorowania zwierzęcia są szczepienia. Stosowane są inaktywowane szczepionki. Dzięki nim dochodzi do zabicia bakterii wywołujących boreliozę jeszcze podczas żerowania w jelicie kleszcza. Aby jednak szczepionka przyniosła oczekiwany rezultat, powinna być systematycznie powtarzana.

