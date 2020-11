Porównanie drukarki laserowej oraz atramentowej - sprawdź, którą wybrać

Jeśli planujesz kupić nową drukarkę, to musisz wybrać pomiędzy drukarką laserową a drukarką atramentową. Jak wiadomo, zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie ma swoje zalety. W tym artykule opisujemy krok po kroku, z jakich powodów warto zdecydować się na drukarkę laserową, a w jakich na drukarkę atramentową.

Jakość druku, szybkość druku, niezawodność

Podstawową kwestią dla każdego, kto kupuje drukarkę, jest wysoka jakość druku oraz niezawodność. Zarówno drukarka laserowa jak i atramentowa oferuje wysoką jakość druku oraz niezawodność jednak pod warunkiem, że wybierzemy odpowiedni model urządzenia (np. HP OFFICEJET PRO 6960). Jeśli nie wiesz jakie drukarki są polecane, to zdecydowanie przed zakupem rekomendujemy sprawdzenie rankingów, opinii i recenzji w Internecie. Co ciekawe, zarówno najtańszy model drukarki jak i ten wyższej klasy może zaoferować naprawdę przyzwoitą jakość druku. W związku z czym śmiało można powiedzieć, że drukarka to urządzenie na każdą kieszeń.

Jeśli chodzi o szybkość druku to tutaj bezapelacyjnie szybsze są drukarki laserowe, w związku z czym jeśli zależy Ci na błyskawicznym wydruku, to raczej lepszym pomysłem będzie kupno drukarki laserowej.

Cena urządzenia to nie wszystko, zwróć uwagę na koszy eksploatacji

Wybierając drukarkę, oczywiście nie można kierować się tylko i wyłącznie ceną urządzenia. Trzeba też zwrócić uwagę na koszty eksploatacji. Tutaj również ciężko wskazać, czy drukarka laserowa czy drukarka atramentowa jest tańsza, gdyż wszystko zależy od wybranego modelu. Uogólniając, można jednak przyjąć, że druk monochromatyczny jest wydajniejszy w przypadku drukarek laserowych. Natomiast w przypadku drukarek atramentowych można znacznie taniej drukować kolorowe dokumenty (np. do tego celu sprawdza się tusz znany pod nazwą HP DESKJET 2130 tusz).

Podsumowując: to czy zdecydujesz się na drukarkę atramentową czy na drukarkę laserową w dużej mierze zależy od Twoich indywidualnych preferencji. Tak naprawdę kluczowe jest wybranie wysokiej jakości modelu drukarki, a nie jednej bądź drugiej technologii druku.

