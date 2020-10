Powiat elbląski wie, jak zdobywać unijne środki

Powiat elbląski zajął pierwsze miejsce wśród samorządów województwa warmińsko-mazurskiego pod względem zdobywania środków z Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To świetna wiadomość w roku jubileuszu 30-lecia samorządu terytorialnego.

- Wysokie miejsce powiatu elbląskiego wśród samorządów naszego województwa na podstawie danych z GUS, w kategorii: „Środki powiatów z UE na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł” jest dla nas miłą niespodzianką. Taka pozycja naszego powiatu to efekt zespołowej i wytężonej pracy wielu ludzi: radnych Rady Powiatu w Elblągu, członków Zarządu Powiatu w Elblągu i Dyrektorów oraz Pracowników naszych jednostek organizacyjnych, bez zaangażowania których nie byłoby to możliwe – mówi Maciej Romanowski, starosta powiatu elbląskiego. - Zdajemy sobie sprawę, że wiele jest jeszcze do zrobienia, również w zakresie pozyskiwania środków z UE, dlatego nie spoczniemy na laurach i będziemy nadal ciężko pracowali, by ten wynik utrzymać, a może nawet poprawić.

Środki z UE pozyskane przez powiaty na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w województwie warmińsko-mazurskim.

Środki powiatów z UE na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w zł. 2018 2019 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 20 15 1 Powiat elbląski 76,7 80,1 2 Powiat działdowski 25,7 68,8 3 Powiat nowomiejski 145,7 48,2 4 Powiat nidzicki 12,1 37 5 Powiat mrągowski 32 36,7 6 Powiat piski 21,9 14,8 7 Powiat braniewski 32,2 12,1 8 Powiat m. Elbląg 13,1 11 9 Powiat olecki 20,5 9,5 10 Powiat ełcki 19,9 7,9 11 Powiat iławski 5,9 6,8 12 Powiat kętrzyński 5,8 6,7 13 Powiat ostródzki 26,6 5,6 14 Powiat węgorzewski 3,9 15 Powiat szczycieński 30,9 3,7 16 Powiat bartoszycki 2,2 3,6 17 Powiat m. Olsztyn 2,6 3,4 18 Powiat olsztyński 6,4 3,1 19 Powiat giżycki 1,8 0,1 20 Powiat lidzbarski 11,6 21 Powiat gołdapski 4

Źródło: Archiwum Gazety Olsztyńskiej

