Poznawanie historii nie musi być nudne!

Gry miejskie, konkurs plastyczny i historyczny oraz kreatywne lekcje historii – zakończył się projekt „Nieodległa Niepodległa” realizowany przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu i Stowarzyszeniem Jantar.

Projekt był skierowany głównie do dzieci i młodzieży. Głównym celem było upowszechnienie wiedzy i świadomości wśród młodych obywateli nt. wydarzeń prowadzących do odzyskania i odbudowania państwowości Polski oraz Bitwy Warszawskiej.

W ramach projektu zorganizowane zostały gry miejskie „Śladami przeszłości do nowoczesności” w Elblągu, Kadynach oraz Pasłęku. Przy organizacji CSE „Światowid” wspierały instytucje kultury: Centrum Sztuki Galeria EL, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Punkt Informacji Turystycznej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna, Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Teatr im. Aleksandra Sewruka, Świetlica Wiejska w Kadynach i Pasłęcki Ośrodek Kultury. Podczas gier uczestnicy odwiedzali instytucje oraz zabytkowe miejsca w danych miejscowościach, gdzie rozwiązywali kolejno zadania związane z historią, prowadzące do finałowego rozwiązania.

Od 7 do 9 października odbyły się również „Kreatywne lekcje historii” dla uczniów szkół podstawowych w Suchaczu, Godkowie i Rogajnach, podczas których mieli oni okazję wziąć udział w zajęciach aktorskich, plastycznych, historycznych z elementami rozszerzonej rzeczywistości oraz escape roomie. Wszystkie zajęcia wiązały się z tematyką odzyskania niepodległości przez Polskę i okresem Bitwy Warszawskiej oraz z wiedzą o najbliższym regionie. Z grafik przygotowanych przez uczniów podczas zajęć plastycznych powstała gra planszowa pn. „Droga do niepodległości” w formacie PDF, którą można zobaczyć i pobrać ze strony CSE „Światowid”.

Podczas projektu zostały przeprowadzone również dwa konkursy. Pierwszy z nich to konkurs plastyczny pn. „Niepodległość oczami młodego pokolenia”, którego przedmiotem było przedstawienie za pomocą rysunku swojego wyobrażenia o pojęciu „niepodległość”. Łącznie na konkurs wpłynęło prawie 200 prac plastycznych. Jury wybrało prace w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria od 8 do 12 lat:

1 miejsce Alicja Andrzejewska

2 miejsce: Emilia Kuśnierz

3 miejsce: Maja Duda

Kategoria od 13 do 17 lat:

1 miejsce: Matylda Górczyńska

2 miejsce: Oliwia Ziętkiewicz

3 miejsce: Maria Gołota

Wybrane prace konkursowe można zobaczyć na naszej stronie CSE „Światowid”.

Kolejny konkurs pn. „Historyczna olimpiada” był dwuetapowy, liczyła się w nim wiedza o historii. Jego uczestnicy w pierwszym etapie zmierzyli się w testach wykonywanych online, natomiast w drugim, finałowym etapie, zawalczyli o tytuł „Mistrza historii”, również rozwiązując testy na platformie internetowej. W kategorii od 12 do 14 lat tytuł „Mistrza historii” zdobyła Zofia Kwietko-Bębnowska a w kategorii od 15 do 17 lat wygrała Julia Jabłoniec.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”

--- artykuł promocyjny ----