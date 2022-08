Jeżeli wpisy w bazach BIK i BIG lub negatywna historia kredytowa stoją na Twojej drodze do otrzymania bankowego kredytu, to warto rozejrzeć się za alternatywą. W tym przypadku dobrym wyjściem będzie skorzystanie z pożyczki dla zadłużonych, której wymagania są o wiele mniejsze. Na czym polega taka pożyczka, i czym różni się od zwykłego kredytu? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Czym są pożyczki dla zadłużonych?

Pożyczka dla dłużników to produkt finansowy o niskich wymaganiach, którego zadaniem jest umożliwienie osobom zadłużonym otrzymania niezbędnych pieniędzy. Pożyczkodawcy udzielając pożyczki dla zadłużonych, nie traktują obecności w bazach BIK, BIG i KRD jako priorytet, co jest tylko jednym z wielu plusów takiego rozwiązania.

Ze względu na mniej restrykcyjne kryteria, wnioskowanie o taką pożyczkę trwa znacznie krócej, przez co całość jest szybka i wygodna. Z pożyczki dla zadłużonych sięgają nie tylko osoby z zaległościami finansowymi, ale także Ci, którzy cenią sobie swój czas.

Pożyczki dla zadłużonych, a bankowe kredyty

Między pożyczką dla dłużników a kredytem gotówkowym jest wiele różnic, a spora część z nich przemawia na korzyść tego pierwszego rozwiązania. Z tego powodu warto przyjrzeć się, jakie cechy wyróżniają pożyczki dla zadłużonych na tle innych ofert.

Wysoka dostępność

Pożyczki dla zadłużonych są dostępne dla szerokiej grupy konsumentów, w tym dla tych, którzy wykazują się relatywnie niską zdolnością kredytową. Niskie dochody, negatywna historia kredytowa czy też wpisy do rejestrów nie będą czynnikami, które całkowicie skreślają szansę na otrzymanie pożyczki.

Wygodna spłata

Korzystając z pożyczki dla zadłużonych, nie trzeba obawiać się o problemy ze spłatą. Rozliczenie się z wierzycielem najczęściej odbywa się w systemie ratalnym, dzięki czemu pożyczka podzielona jest na mniejsze części.

Szybkie i proste wnioskowanie

Złożenie wniosku w sprawie pożyczki dla zadłużonych jest prostsze, niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie czynność ta nie wymaga nawet wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę internetową pożyczkodawcy, wybrać odpowiednią kwotę pożyczki i wypełnić formularz z wnioskiem.

Bezpieczne pożyczki dla zadłużonych - jak je znaleźć?

Mimo tego, że z reguły pożyczki dla zadłużonych są bezpiecznym rozwiązaniem, to zdarzają się oszuści żerujący na złej sytuacji finansowej dłużników. Z tego powodu samodzielne poszukiwania pożyczek i chwilówek obarczone są pewnym ryzykiem, a ponadto są także czasochłonne. Jak znaleźć bezpieczną pożyczkę w stosunkowo krótkim czasie? Odpowiedzią na to pytanie są rankingi pożyczek dla zadłużonych, w których znajdują się jedynie warte zaufania rozwiązania. Przykładem takiego zestawienia jest ranking na https://super-pozyczka.pl/pozyczki-dla-zadluzonych/ , w którym znajdują się najlepsze chwilówki i pożyczki dla zadłużonych.

Rankingi pożyczek to nie tylko dobry sposób na bezpieczną ofertę, ale też najlepsza metoda na to, aby porównać ze sobą wiele pożyczek i wybrać tę najlepszą. Atrakcyjna chwilówka z rankingu będzie dobrym wsparciem finansowym, i nie będzie stanowić problemu w spłacie.

Pożyczki dla zadłużonych, a komornik

Czy z pożyczki dla zadłużonych może skorzystać osoba, mająca do czynienia z komornikiem? Okazuje się, że tak, lecz może być to działanie mało skuteczne. Komornik może zająć nie tylko fizyczne pieniądze, lecz także środki znajdujące się na koncie bankowym.

Pożyczki dla zadłużonych mogą być dobrym sposobem na to, aby nie doprowadzić do dalszych działań windykacyjnych, zanim sprawa nie została przeniesiona na drogę sądową. Uzyskanie odpowiedniej sumy pomoże spłacić zobowiązanie, przez co wierzyciel nie będzie musiał korzystać z pomocy komornika, ani firmy windykacyjnej. Należy jednak zachować ostrożność i rozsądek, ponieważ nieodpowiedzialne pożyczanie może prowadzić do powstania spirali zadłużenia.

Ile kosztuje pożyczka dla dłużników?

Skorzystanie z pożyczki dla zadłużonych wiąże się z pewnymi kosztami, a kwota należna do spłaty jest większa niż ta, którą uzyskał klient w ramach usługi. Najważniejszymi elementami, powiększającymi sumę zobowiązania jest prowizja oraz odsetki, które wynikają bezpośrednio z oprocentowania. Szukając w rankingu dobrej chwilówki dla zadłużonych, warto zwracać uwagę na te wartości, aby wybrać jak najlepiej.

Przy ocenianiu atrakcyjności danej pożyczki istotny jest także wskaźnik RRSO. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to wartość, która pokazuje roczny koszt całkowity, wliczając w to wyżej wymienioną prowizję i oprocentowanie. Znając RRSO poszczególnych ofert można łatwo porównać je ze sobą, co na pewno pomoże w poszukiwaniach najlepszej pożyczki dla zadłużonych.

Kto może skorzystać z pożyczki dla zadłużonych?

Wymagania pożyczki dla zadłużonych są o wiele mniejsze, niż w przypadku standardowych chwilówek, bankowych kredytów czy też pożyczek udzielanych przez SKOKi. Dzięki temu, osoby w złej sytuacji finansowej mogą liczyć na wsparcie i uzyskać potrzebną sumę pieniędzy, która pomoże rozliczyć się z wierzycielem.

Pożyczka dla zadłużonych - wymagania:

- Ukończony 18. rok życia

- Polskie obywatelstwo i miejsce zamieszkania na terenie kraju

- Aktywny numer telefonu i adres e-mail

- Posiadanie rachunku w polskim banku

- Dowód osobisty w celach weryfikacji tożsamości

Pożyczkodawcy nie stawiają przed osobami wnioskującymi wymagań dotyczących zdolności kredytowej, ponieważ nie jest to czynnik równie kluczowy co w przypadku zwykłego kredytu. Należy jednak zadbać o to, aby mieć odpowiednie środki na spłatę pożyczki dla zadłużonych, ponieważ w przeciwnym wypadku mogą zostać naliczone odsetki karne za opóźnienie.