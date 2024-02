 Praca w branży morskiej — gdzie szukać pracy w Gdańsku?

Branża morska oferuje naprawdę sporo stanowisk pracy. To nie tylko wakaty dla marynarzy czy monterów statków. Gdańsk jest bardzo dobrym miejscem do poszukiwania pierwszej pracy w tym sektorze, jak i miastem, w którym atrakcyjna praca czeka także na już doświadczonego kandydata. Sprawdź pełnię możliwości, jakie daje praca w sektorze morskim.

Gdańsk — tu czeka praca i przygotowanie do kariery w branży morskiej

Branża morska bywa pociągającą ścieżką kariery i to nie tylko dla mieszkańców nadmorskich miejscowości. Praca na statku to jednak niejedyna droga zawodowa, jaką znajdziemy w branży morskiej. Z tym sektorem mogą związać się pracownicy o naprawdę różnych kompetencjach, niekoniecznie kojarzonych z gospodarką morską. Gdańsk to także jeden z największych ośrodków położonych nad Bałtykiem.

Jako duże miasto wojewódzkie z wysoko rozwiniętym zapleczem, związanym właśnie ze strategiczną bliskością morza, jest idealnym miejscem do poszukiwania pracy dla marynarza i innych specjalistów, bardzo potrzebnych dziś w sektorze.

Praca w branży morskiej, czyli praca dla marynarza?

Można pomyśleć, że polska branża morska czasy świetności ma już za sobą. Przemysł stoczniowy nie jest przecież rozwinięty jak niegdyś. Są to jednak błędne założenia. Aktualne oferty pracy z Gdańska (sprawdzisz je tutaj: gowork.pl/praca/gdansk;l) doskonale pokazują, ile możliwości zawodowych wciąż stwarza ten sektor.

Zatrudnienie na statku może mieć różną specyfikę. Do wyboru są m.in. jednostki pasażerskie, towarowe, platformy wiertnicze albo służące do połowu ryb. Załoga każdego statku działa zgodnie ze ściśle ustaloną hierarchią. Marynarze mają jasno określoną ścieżkę kariery. Mogą starać się o awans o kolejne stopnie, a pewnego dnia zostać nawet kapitanem własnej jednostki.

Na statkach zatrudnienie znajdują również osoby odpowiedzialne nie tyle za samą obsługę całej maszyny, bądź ładunku, ile także gości. Jednostki pasażerskie, zwłaszcza te bardziej luksusowe, oferujące różne atrakcje na pokładzie, zapraszają do pracy również pracowników gastronomii, masażystów czy animatorów czasu wolnego.

Spedycja, logistyka i magazynowanie, czyli perspektywy w branży morskiej

Poza pracą na otwartych wodach branża skupia mnóstwo pracowników, którzy działają z lądu. Można tu wymienić między innymi pracowników obsługujących porty.

Zatrudnienie w Porcie Gdańskim czeka na wielu pracowników o różnych specjalizacjach, w tym m.in. na inspektorów, maszynistów doków i dyspozytorów ruchu kolejowego. Branża morska to w istocie główna działalność licznych pracowników z sektora transportu, spedycji oraz magazynowania.

Przemysł stoczniowy i pozostałe stanowiska pracy w branży morskiej

Sektor morski skupia również pracowników zupełnie niekojarzonych z pracą na morzu. Mogą to być na przykład księgowi, specjaliści kontaktu z klientem czy fachowcy ds. IT i cyberbezpieczeństwa. Ponadto oferty zatrudnienia nie omijają doświadczonych fachowców technicznych.

