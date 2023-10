 Pracuj nad formą z Yerba Mate Green

Zastanawiasz się jak możesz poprawić swoją relację z ciałem? Zadbać o szczupłą sylwetkę i formę? Proponujemy zapoznać się bliżej z ostrokrzewem paragwajskim, czyli yerba mate. Jest to popularny napar, pity w Ameryce Południowej jeszcze w czasach prekolumbijskich. Yerba mate dodaje energii, ponieważ zawiera kofeinę i pozwala na nowo przyjrzeć się nawykom żywieniowym, przyspieszając przemianę materii.

Jaką yerba mate wybrać?

Warto zwrócić uwagę na takie marki yerba mate, które zawierają zioła wspomagające trawienie. Yerba mate działa niczym katalizator dla ziół – wzmacnia ich działanie. Poprzez to otrzymujemy w yerbowym naparze mnogość witamin i minerałów. Yerba mate pomoże poczuć się zdrowiej i bardziej rześko, a poza tym aktywizuje nas, dodając nie tylko energii, ale pobudzając organizm do zwiększonego wysiłku fizycznego.

Proponujemy dwa organiczne gatunki yerba mate, które pochodzą z ekologicznych plantacji. Są to Yerba Mate Green oraz Yerba Mate El Pajaro. Te dwie yerby różnią się krajem pochodzenia i smakiem. Mate Green jest świeżą, brazylijską odmianą yerba mate i ma delikatnie goryczkowy posmak oraz zapewnia zrównoważone pobudzenie. El Pajaro to natomiast yerba mate z Paragwaju i sposób jej produkcji jest zbliżony do klasycznych yerb – ma głębszy, intensywniejszy aromat i równie silnie energetyzuje. Yerba Mate El Pajaro, w przeciwieństwie do odpylonej Mate Green, posiada także sporo yerbowego pyłu, będąc dobrym wyborem dla osób poszukujących mocniejszych wrażeń smakowych. Oba gatunki yerba mate oraz wiele innych, najlepszych, światowych marek można znaleźć w ofercie sklepu internetowego YerbaMarket.com, do którego serdecznie zapraszamy!

Yerba Mate Green Silueta

Yerba Mate Green Silueta zawiera, oprócz pełnych mocy zielonych listków ostrokrzewu paragwajskiego, liście orzeźwiającej mięty oraz owoce dzikiej róży i kopru włoskiego. Wspomaga zatem trawienie, zawiera witaminę C oraz dodaje lekkości, zmniejszając uczucie wzdęcia i dyskomfort po posiłku. Dzięki regularnemu piciu naparu yerbowego, każdy dzień wypełnisz troską o swoje ciało, wymarzoną sylwetkę i lepszą formę!

