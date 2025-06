Premiera w Polsce: Meble dziecięce i młodzieżowe marki ALMILA - światowy design w Twoim domu

Z radością ogłaszamy premierę w Polsce mebli dziecięcych i młodzieżowych renomowanej marki ALMILA. SONIK Salon Meblowy zlokalizowany przy Al. Grunwaldzkiej 60-66 w Elblągu jako wyłączny polski dystrybutor tych wyjątkowych produktów, przedstawia niepowtarzalne kolekcje, które zdobyły uznanie w ponad 50 krajach na całym świecie. Zdjęcia.

Światowy design dla najmłodszych

ALMILA to marka, która od lat tworzy meble z myślą o dzieciach i młodzieży, łącząc funkcjonalność z estetyką. W ofercie znajdują się różnorodne style - od skandynawskiej prostoty po romantyczne akcenty - dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.



Spójna aranżacja i dedykowane dodatki

Filozofia ALMILA opiera się na tworzeniu kompletnych przestrzeni. Każda kolekcja zawiera nie tylko meble, ale również dedykowane dodatki i unikalne poduszki, które pozwalają na spójną i harmonijną aranżację pokoju. Z nami stworzysz kompletny pokój dziecka lub nastolatka, od oryginalnych mebli po najdrobniejsze detale.



Personalizacja i dopracowane wzornictwo

Dzięki możliwości łączenia elementów, meble ALMILA można dostosować do indywidualnych potrzeb i gustów. Wysoka jakość materiałów oraz precyzyjne wykonanie sprawiają, że produkty te cieszą się dużym uznaniem rodziców, dzieci i młodzieży.



Łatwy montaż i funkcjonalność

Meble ALMILA są projektowane z myślą o łatwym montażu oraz maksymalnej funkcjonalności. Przemyślane rozwiązania, takie jak dodatkowe schowki, różnej wielkości półki czy nadstawki ułatwiają organizację przestrzeni, zaś nowoczesne oświetlenie LED lub wbudowane złącza USB gwarantują funkcjonalność i wygodę użytkowania.



Entuzjastyczne przyjęcie przez użytkowników

Rodzice i dzieci na całym świecie doceniają meble ALMILA za ich estetykę, trwałość i praktyczność. Teraz również polscy klienci mogą cieszyć się tymi wyjątkowymi produktami.



Poznaj kolekcje ALMILA

Meble ALMILA to kilkadziesiąt wyjątkowych kolekcji dedykowanych niemowlętom, małym dzieciom oraz nastolatkom. To meble, które rosną wraz z potrzebami najmłodszych oraz rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb.

Salon SONIK zaprasza do objerzenia nowych kolekcji mebli marki ALMILA na zdjęciu kol. Roox Raven, fot. arch. firmy



Prezentujemy wybrane kolekcje, które można obejrzeć na ekspozycji w SONIK Salon Meblowy i zamówić z dostępnością od ręki.

- Roox Raven: Styl i pasja gamingowa. Pokoje gamingowe to wyraz osobistego stylu i kreatywności. Te przestrzenie życiowe pozwalają młodym graczom zanurzyć się w wirtualnych światach, jednocześnie spędzając czas w estetycznej atmosferze. Konfigurowalne oświetlenie w tysiącach barw odgrywa kluczową rolę w definiowaniu atmosfery wnętrza. Zmieniające kolor światła LED i niestandardowe lampy do gier są idealne do dostosowania atmosfery pokoju do osobistych preferencji. Stelaż do podwieszenia monitora na biurku, uchwyt na napój czy wbudowane złącza USB zapewnią optymalną organizację stanowiska gamingowego, które z łatwością przearanżować można do stanowiska pracy i nauki. Te elementy nie tylko wzbogacają wrażenia, ale także tworzą przestrzeń o dynamicznej i energetycznej atmosferze, zamieniając pokój w wyjątkową przestrzeń, gdzie paska spotyka się z estetyką. W kolekcji znajduje się przestronna szafa, komoda z lustrem, biurko z nadstawką, łóżko i regał.



- Bella: Diamentowy blask. To stworzona z myślą o młodych damach kolekcja inspirowana skandynawskim stylem, charakteryzująca się naturalnymi teksturami i spokojnymi kolorami. Ciepło delikatnych różowych tonów wprowadza przyjazną i wyjątkową atmosferę. Starannie dobrana paleta kolorów dodaje eleganckiego blasku do przestrzeni, jednocześnie zapewniając komfort i spokój. Pastelowy róż tworzy prostą, ale uderzającą atmosferę, a jednocześnie jest energiczny i dynamiczny. Różowe odcienie nie tylko odzwierciedlają młodzieńczą energię, ale także zapewniają relaksujący efekt. Te odcienie można włączyć do ogólnego wystroju, od ścian po tekstylia. Dedykowana pastelowo-różowa narzuta na łóżko oraz poduszki sprawiają, że pokój jest będzie przytulny i stylowy. Drobne, ale ważne akcenty tworzą radosne przestrzenie, które są zgodne ze stylami życia nowego pokolenia. W kolekcji znajduje się przestronna szafa, komoda, biurko z nadstawką, łóżko, regał i lustro.



- Bianca: Harmonia pastelowych kolorów. Romantyczna linia mebli w pastelowych odcieniach, idealna dla marzycielskich dusz. Stonowane barwy łączą spokój i elegancję w wystroju, aranżując przestrzenie odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych. Dzięki łagodnym przejściom pastelowe odcienie nadają pomieszczeniom świeży wygląd z detalami, które uzupełniają dekorację. Wybierając pastelową farbę lub wzorzyste tapety, z kolekcją Bianca można stworzyć przykuwającą wzrok, a jednocześnie prostą i wyciszającą atmosferę. W kolekcji znajdują się dwie przestronne szafy, komoda, biurko z nadstawką wyposażoną w złącze USB, łóżko, regał i lustro.





Zapraszamy do odwiedzenia SONIK Salon Meblowy i zapoznania się z pełną ofertą mebli ALMILA. SONIK Salon Meblowy oferuje usługi transportu na terenie Elbląga i okolic, a także wniesienie i profesjonalny montaż mebli. Odkryj świat, w którym design spotyka się z funkcjonalnością, tworząc idealne przestrzenie dla dzieci i młodzieży.

Salon Meblowy SONIK

Elbląg, Al. Grunwaldzka 60-66

(wjazd od ul. Dębowej)