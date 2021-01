Prosimy o 1% na pomoc sąsiedzką

Na co dokładnie zbieramy? Na finansowanie działań społecznych. – Lubię przytaczać historię pana Marka z Elbląga, którego wsparliśmy finansowo w remoncie łazienki. – mówi Arkadiusz Jachimowicz prezes Stowarzyszenia ESWIP. – Pan Marek od kilkudziesięciu lat cierpi na niedowład nóg. Łazienka była kompletnie nieprzystosowana do jego potrzeb. Problem zauważył jeden z sąsiadów, który znalazł chętnych do pomocy i zorganizował remont łazienki – zgłosił się między innymi do nas, a my przekazaliśmy pieniądze na ten cel.

Celem Funduszu Grantowego Stowarzyszenia ESWIP jest aktywizacja społeczna elblążan, czyli finansowe wsparcie działań tych osób, które są wrażliwe na problemy innych i chcą im pomagać.

– Wspieramy inicjatywy mające na celu pomoc osobom potrzebującym, ale również takie, które powodują, że nasze miasto będzie ładniejsze, bezpieczniejsze czy lepsze do życia. Może to być na przykład finansowanie zakupu drzewek do posadzenia na osiedlu czy akcja sprzątania dzielnicy – stwierdza Arkadiusz Jachimowicz. - Uważamy, że elblążanie powinni dysponować taką „elbląską skarbonką”, gromadzić w niej pieniądze, i wydawać na najpotrzebniejsze rzeczy. Prosimy wszystkich, których idea pomagania innym i tworzenia „elbląskiej skarbonki” jest bliska, o 1% swojego podatku na numer KRS 0000001316 lub dowolną wpłatę na konto Funduszu Grantowego: 20 1600 1462 1025 2272 1000 0006. Istnieje również opcja szybkiego przelewu PayU. (kliknij) Prosimy również o przekazywanie darowizn rzeczowych do sklepu charytatywnego Pod Cisem przy ul. Stawidłowej 3. Dochód ze sprzedaży w całości będzie przeznaczony na Fundusz Grantowy. Zmieniaj Elbląg razem z nami! W ubiegłym roku, w związku z pandemią, wszystkie bieżące środki finansowe z Funduszu były przekazane na przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii w Elblągu. Dzięki naszym darczyńcom mogliśmy przekazać Szpitalowi Miejskiemu w Elblągu 3000 zł na zakup maseczek ochronnych. Polski Czerwony Krzyż otrzymał 1000 zł na zakup odzieży ochronnej. Pracownia krawiecka z Centrum Integracji Społecznej uszyła ponad pół tysiąca maseczek dla elbląskich instytucji takich jak: Hospicjum Elbląskie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Policja, Wojsko Ochrony Terytorialnej, Straż Miejska i Poradnia Zdrowia. Oprócz tego przekazaliśmy 14100 sztuk rękawiczek ochronnych, 1000 sztuk maseczek wielokrotnego użytku oraz łącznie 100 litrów płynu dezynfekującego. Pomoc sąsiedzka W trudnych czasach nieoceniona okazuje się pomoc sąsiadów. Bo na kogo może liczyć samotna osoba starsza czy niepełnosprawna, gdy zabraknie rodziny? Trzeba zrobić zakupy, posprzątać, wymienić żarówkę czy naprawić kran. Do takich opiekuńczych sąsiadów jest skierowany program Funduszu Grantowego. (Nazwaliśmy go „25 tysięcy na 25-lecie ESWIP”, żeby zaakcentować nasz jubileusz). Jest wielu ludzi, którzy chętnie poświęcają swój czas na pomoc, ale z pieniędzmi bywa krucho. Zatem jeżeli trzeba kupić sąsiadowi czy sąsiadce kran, aby go wymienić, naprawić lodówkę, kupić jakiś sprzęt lub żywność, to pomoże w tym Fundusz. Program składa się z dwóch form wsparcia: „Pomoc Sąsiedzka” i „Inicjatywa Ekonomii Społecznej”. W każdej formule uczestnik może otrzymać maksymalnie 1000 zł na działanie społeczne. Więcej informacji na stronie www.eswip.pl w zakładce Fundusz Grantowy. --- artykuł promocyjny ---

.