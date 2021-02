Przedszkolaki z Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Mieszko I” programują roboty Photon!

Te nowoczesne zajęcia dostępne są dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przy ul. Wyżynnej 9 w Elblągu. Wszystkie dzieci – te większe i te mniejsze - biorą udział w regularnych zajęciach z programowania robotów edukacyjnych w ramach czesnego. Zobacz zdjęcia.

Coraz większe znaczenie w dzisiejszych czasach odgrywają technologie komputerowe a programowanie staje się coraz bardziej pożądaną umiejętnością. Aktualnie, nauczanie przedszkolaków kodowania może zostać już porównywane do nauki czytania i pisania. Programowanie staje się (obok języka ojczystego i jednego języka obcego) trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choćby na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany.

Idąc z duchem czasu w naszym przedszkolu dzieci uczestniczą w nowoczesnych zajęciach na których kodują interaktywne roboty edukacyjne – a to wszystko przez zabawę. Przedszkolaki wprowadzane są w świat programowania, uczą się praktycznego wykorzystywania tabletów oraz oswajają się z nowymi technologiami rozwijając przy okazji wyobraźnię przestrzenną. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy przedszkolak zostanie programistą ale na pewno znajomość technologii może mu pomóc w dorosłym życiu.

Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I” oprócz nowoczesnych zajęć to również:

- wysoki poziom nauczania - dzieci od swoich pierwszych dni w przedszkolu są przygotowywane przez naszych pedagogów z wieloletnim doświadczeniem. Realizujemy również roczne przygotowanie szkolne, czyli tzw. „zerówkę”, dlatego zapraszamy dzieci z rocznika 2015 oraz 2016 do naszej grupy starszaków, gdzie aktualnie dzięki naszej kadrze dzieci prezentują bardzo wysoki poziom wiedzy. W tej grupie zostały już ostatnie miejsca!

- obcowanie z językiem angielski w trakcie całego dnia,

- kameralna placówka – wszystkie Panie pracujące w naszym przedszkolu znają KAŻDE dziecko!

- wiele zajęć w ramach czesnego – między innymi: angielski, roboty Photon, Magiczny Dywan, nauka gry w tenisa i squasha, logopeda, rytmika, gimnastyka, warsztaty plastyczne, warsztaty stolarskie,

- codzienne wyjścia na dwór (zimową porą korzystamy z pobliskiej górki by zjeżdżać na pontonach śnieżnych),

- lampy wiruso i bakteriobójcze – dezynfekują powietrze w każdej sali dydaktycznej naszej placówki,

- bezpośredni dostęp do wody mineralizowanej - NIE z baniaków – w naszym przedszkolu nie korzystamy z plastikowych naczyń mających styczność z jedzeniem i piciem.

Po więcej informacji zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do kontaktu z Dwujęzycznym Niepublicznym Przedszkolem „Mieszko I” w Elblągu: www.mieszkopierwszy.pl, przedszkole@mieszkopierwszy.pl tel. 791-692-222. Jeżeli chcecie się przekonać jak dużo w naszym przedszkolu się dzieje, zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszych profili Facebook oraz Instagram 😊

---artykuł promocyjny---