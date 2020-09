Reklama w Google Ads – remarketing skutecznym sposobem na zwiększenie sprzedaży

Czym jest remarketing AdWords? To przypominanie o sobie tym odbiorcom, którzy mieli już kontakt z Twoją marką. Działania remarketingowe mogą być skierowane zarówno do klientów, którzy już kupili Twój produkt lub skorzystali z Twojej usługi bądź do osób, które jeszcze nie sfinalizowały transakcji. Sprawdź, jakie efekty może przynieść remarketing Google Ads i jak to tak naprawdę działa.

Jak działa remarketing Google Ads?

Remarketing AdWords (obecnie remarketing Google Ads) to sposób na ponowne dotarcie do osób, które już wykazały jakieś zainteresowanie Twoją stroną internetową. Dzięki działaniom remarketingowym możesz zwiększyć zyski czy też utrwalić swoją markę w świadomości dużej grupy potencjalnych klientów. W jaki sposób? Wszystko dzięki odpowiednio przygotowanym przekazom reklamowym i dobrze zaplanowanym kampaniom skierowanym do osób, które:

- weszły na Twoją stronę internetową i zapoznały się z ofertą,

- korzystają z Twojej aplikacji mobilnej lub są subskrybentami newslettera,

- dodały produkty do koszyka, ale nie dokończyły transakcji,

- kupiły Twoje produkty lub skorzystały z Twoich usług w przeszłości.

Dzięki remarketingowi Google Ads osoba, która wykonała którąś z powyższych czynności i która znalazła się w określonej przez Ciebie grupie docelowej, podczas przeglądania Facebooka, Instagrama czy innych stron internetowych zobaczy reklamy, które przypomną jej o Twojej stronie i nakłonią do powrotu oraz do dokonania zakupów. Jednak, jak wiesz, nic nie dzieje się samo. Aby remarketing był skuteczny, kampania powinna być dobrze zaplanowana i przeprowadzona. Należy precyzyjnie określić grupę docelową, stworzyć odpowiednie kreacje i zamieścić je w odpowiednich kanałach komunikacji.

Jak targetowane są reklamy w remarketingu Google Ads i jakie istnieją rodzaje reklam?

Reklamy w remarketingu Google Ads można skierować np. do osób, które dodały produkty do koszyka, ale nie dokończyły zakupów. Jest to tzw. remarketing porzuconych koszyków. W tym wypadku przypominasz użytkownikom o produktach, które już ich zainteresowały. Gdy reklama dopasowana jest do tematyki podstrony, którą odwiedził użytkownik, mówimy o remarketingu podstron.

Reklamy możesz też kierować do osób, które dokonały zakupów. Możemy podzielić je na dwie grupy: up-selling i cross-selling. Polegają one na pokazywaniu klientom innych produktów czy usług, które mogłyby być dla nich interesujące – często są to produkty lepsze, wyposażone w dodatkowe funkcje lub produkty uzupełniające. Reklamy skierowane do osób, które już kupiły Twoje produkty, ale miało to miejsce dawno temu, mogą informować odbiorców np. o nowościach w sklepie lub po prostu przypominać im o istnieniu Twojej marki.

Pamiętaj też, że aby reklama była skuteczna, musi być atrakcyjna wizualnie i zawierać chwytliwy (krótki, ale treściwy) tekst. Dobrze stworzone kreacje, dopasowane do grupy docelowej i rzetelnie przeprowadzona kampania mogą sprawić, że na Twoją stronę wrócę użytkownicy zainteresowane Twoimi produktami i dokonają zakupów, a Twoje zyski znacznie się zwiększą.

