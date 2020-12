Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu prowadzi działalność od 20 lat, przywiązuje bardzo dużą wagę do zdrowego stylu życia swoich słuchaczy, bo prawidłowe żywienie jest jednym z podstawowych warunków zdrowia każdego człowieka. Dlatego też Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Zespołem Szkół Gospodarczych od września 2020 roku realizował projekt „Smaki regionu” wczoraj i dziś. Zdjęcia.

W ramach projektu odbyły się wykłady, nawiązujące do tematu zdrowego żywienia, warsztaty kulinarne w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu oraz warsztaty wyjazdowe. Słuchacze odwiedzili Gospodarstwo Agroturystyczne "Bosa Ekologia” w Praslitach, gdzie wspólnie z gospodarzami piekli chleb na zakwasie, podpłomyki, a także uczyli się komponować ziołowe herbatki. Dzięki współpracy z Ekofarma „Vitalis” poznaliśmy smaki tamtejszych wyrobów wędliniarskich, gdyż gospodarstwo to specjalizuje się w produkcji: wołowiny i jagnięciny. Gospodarstwo „Mały Holender” w Żelichowie to z kolei miejsce, gdzie wytwarza się wspaniałe sery. Mimo, że przez obostrzenia związane z pandemią nie mogliśmy uczestniczyć bezpośrednio w warsztatach kulinarnych, mieliśmy jednak sposobność degustacji produkowanych tam wyrobów serowarskich.

Już po raz kolejny wspólnie z ZSG, UTWiON realizował zajęcia kulinarne. Uczniowie pod bacznym okiem instruktorów przygotowywali potrawy według opracowanych wcześniej receptur takich jak np.: monte z kaszy jaglanej, dzyndzałki warmińskie czy pierogi z gęsiny. Seniorki zaś przygotowały: zupę gulaszową- karmuszkę, pierogi ze szpinakiem, farszynki warmińskie. Międzypokoleniowe wyzwanie kulinarne zakończyliśmy potrawami z ryb typowymi dla regionu Warmii i Mazur. Były to ryby w zalewie octowej, mazurska zupa rybna i sałatka rybna.

