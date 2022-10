Sprowadzenie samochodu z Polski do Holandii – co warto wiedzieć?

Jadąc na stałe do Holandii, nie ma potrzeby kupowania na miejscu samochodu, kiedy stosunkowo niewielkim kosztem można sprowadzić pojazd użytkowany w Polsce. Zanim jednak zaplanuje się transport, warto dowiedzieć się nieco na temat panujących w Holandii przepisów odnośnie przerejestrowywania samochodu z zagranicy, obowiązkowych opłat, czy ubezpieczenia. Co ważne, przebywając w Holandii, można liczyć na pomoc w załatwieniu formalności, decydując się na ubezpieczenie auta w firmie z ofertą skierowaną właśnie do Polaków.

Kiedy należy przerejestrować samochód w Holandii? Samochód zarejestrowany i ubezpieczony na terenie Polski oczywiście może wyjechać z kraju, dlatego o dokumenty nie trzeba martwić się bezpośrednio po transporcie pojazdu. Korzystając z polskich dokumentów, można poruszać się nim jednak nie dłużej niż 3 miesiące. Zwykle właśnie taki czas można znaleźć w zapisach umów polskich ubezpieczycieli, którzy w przypadku późniejszego wystąpienia stłuczki czy wypadku, zwyczajnie odmówią wypłaty ubezpieczenia. Nie chcą oni ponosić kosztów takich zdarzeń, zwłaszcza że są one wówczas przeliczane w obcej walucie. Mieszkając w Holandii pełne 3 miesiące, należy zameldować się w odpowiedniej gminie. Załatwiając własne dokumenty, warto od razu postarać się o przerejestrowanie samochodu. Dokument wydany po zameldowaniu będzie niezbędny do rejestracji, dlatego zwykle radzi się załatwiać obie kwestie tuż po sobie. Ubezpieczenie samochodu w Holandii Ogólne zasady obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów nie różnią się w Holandii znacznie od tych panujących w Polsce. Każdy właściciel samochodu ma obowiązek wykupić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Kalkulator ubezpieczenia może pomóc wyliczyć szacunkową cenę, która zależy od pojazdu, doświadczenia kierowcy, jego bezwypadkowej jazdy w ostatnich latach i zakresu ochrony wybranej polisy. Podstawowe ubezpieczenia są tańsze niż warianty, w których polisą objęte zostają również zdarzenia losowe, kradzież samochodu, czy na przykład uszkodzenie szyby. To, czy szerszy wariant jest opłacalny, uzasadnia się zwykle wysoką wartością samego pojazdu. Porównywarka ubezpieczeń w Holandii prezentuje Polakom oferty bez uwzględnienia zniżek za bezpieczną jazdę. Co ważne, zniżki z Polski da się jednak przenieść również do kraju tulipanów. Chcąc skorzystać z takiej opcji, warto skontaktować się z firmą ubezpieczeniową przygotowującą ofertę właśnie dla obcokrajowców zamieszkujących i pracujących w Holandii, w tym Polaków. Firma ta ma doświadczenie w przenoszeniu zniżek z zagranicy i co więcej, proponuje polskojęzyczną obsługę. Dodatkowe koszty związane z rejestracją pojazdu Samo przerejestrowanie i ubezpieczenie to nie wszystko – pod uwagę należy wziąć także inne koszty związane ze sprowadzeniem i utrzymaniem samochodu w Holandii. Do takich kosztów zaliczyć można między innymi obowiązkowe badanie techniczne, które nie różni się od badań przeprowadzanych na terenie Polski, mających potwierdzić bezpieczeństwo użytkowanego pojazdu i jego sprawność. Sprowadzając samochód do Holandii, nie można zapomnieć o opłaceniu podatku BPM obowiązkowym dla wszystkich pojazdów przywożonych z zagranicy. Opłaty tej mogą uniknąć kierowcy, którzy wypełnią stosowny wniosek i udowodnią, że co najmniej od 6 miesięcy byli właścicielami sprowadzanego pojazdu na terenie Polski. Kolejny obowiązkowy wydatek jest związany z podatkiem drogowym. To opłata, do której zapłaty zobowiązani są wszyscy kierowcy na terenie Holandii. Pozyskiwane w ten sposób środki pozwalają na utrzymanie dróg w należytym stanie, opłacenie ich remontu czy rozbudowy. Nie warto unikać opłaty podatku drogowego – wyrywkowe kontrole pod tym kątem prowadzone są nawet podczas rutynowych zatrzymań w celu sprawdzenia dokumentów lub trzeźwości kierowców. --- art. sponsorowany ---

.