Stokota - innowacyjne rozwiązania w transporcie i logistyce!

Firma Stokota jest obecna na polskim rynku już niemal 30 lat. Jako lider branży producentów cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych wg umowy ADR, może poszczycić się dużym doświadczeniem, wykwalifikowaną kadrą i nowoczesnym parkiem maszynowym pozwalającym na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

W odpowiedzi na potrzeby ciągle ewoluującego rynku i wymagań Klientów firma Stokota wprowadza nową, trzecią już generację naczep, zabudów i przyczep do transportu i dystrybucji gazów skroplonych LPG. Zastosowanie do ich budowy wysokiej jakości materiałów i komponentów pozwoliło na uzyskanie niskiej masy własnej. To przekłada się bezpośrednio na ekonomikę transportu, a co za tym idzie na lepszy wynik ekonomiczny dla użytkowników produktów tej znanej marki. Pojazdy produkowane są w różnych, dostosowanych do wymagań Klienta pojemnościach, od 22 m3 dla zabudów, aż do 50 m3 w przypadku naczep.

Naczepy są wyposażone w najnowsze układy jezdne i hamulcowe, również z możliwością zastosowania osi skrętnych, czujników zużycia okładzin hamulcowych czy monitoringu ciśnienia w ogumieniu. Wersje dystrybucyjne są wyposażone w najnowocześniejsze układy pomiarowe, podlegające ocenie zgodności według MID, kiedy to jest sprawdzana ich wysoka dokładność metrologiczna.

- Kolejnym krokiem w kierunku spełnienia oczekiwań naszych klientów, będzie wprowadzenie na rynek zabudów podwozi w systemie wymiennym BDF. To ciekawe i popularne na rynku rozwiązanie pozwala na wymienne stosowanie różnych rodzajów zabudów przy wykorzystaniu tego samego podwozia - mówi Wojciech Walencik, regionalny menadżer sprzedaży firmy Stokota.

Pojazdy do przewozu i dystrybucji LPG to dobre uzupełnienie bogatego portfolio firmy Stokota, które poza doskonale znanymi na rynku cysternami do transportu paliw płynnych, zawiera również specjalistyczne pojazdy ciśnieniowo-próżniowe wykorzystywane w gospodarce komunalnej, czyszczeniu przemysłowym czy zbiórce odpadów niebezpiecznych.

- Podsumowując, firma Stokota po raz kolejny pokazuje, że nawet w obecnej, zmieniającej się dynamicznie sytuacji gospodarczej, jest miejsce na rozwój i doskonalenie oferowanych produktów. To pozwala na poprawę sytuacji ekonomicznej naszych klientów i dalszy rozwój ich działalności - podkreśla Wojciech Walencik.

Dołącz do zespołu firmy Stokota. CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@stokota.com. W związku z rozwojem firmy, prowadzimy obecnie rekrutację na stanowiska:

inżynier projektu

mistrz produkcji

monter-spawacz

monter hydrauliki siłowej

pneumatyk

elektromechanik utrzymania ruchu

