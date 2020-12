Świąteczne oferty Hotelu Elbląg****

Pracownicy Hotelu Elbląg, Restauracji Dom Królów oraz So Natural SPA każdego dnia dokładają starań, abyście Drodzy Goście czuli się z nami dobrze, relaksowali się i pysznie jedli… Z okazji Świąt przygotowaliśmy dla Was wiele niespodzianek, by ten czas był wyjątkowy i obfitował w same pozytywne wrażenia mimo trwającej pandemii. Zobacz zdjęcia.

Czas przygotowań do najważniejszych i najpiękniejszych świąt Polaków to czas magiczny, wyjątkowy, piękny! Rok 2020 pod wieloma względami jest inny. Epidemia zabrała nam wiele, zmieniła nasze plany, ograniczyła wolność i kontakty, pozamykała we własnych domach. Tym bardziej nie dajmy się gorszym nastrojom. Wspólnie sprawmy, żeby nadchodzące Święta były wyjątkowe i obfitujące mimo okoliczności za oknem w same pozytywne wrażenia. Pracownicy Hotelu Elbląg, Restauracji Dom Królów oraz So Natural SPA każdego dnia dokładają starań, abyście Drodzy Goście czuli się z nami dobrze, relaksowali się i pysznie jedli…

W związku z nadchodzącymi Świętami przygotowaliśmy dla Was nowe, atrakcyjne oferty.

Jeśli wciąż szukacie fajnych prezentów dla swoich Bliskich, zachęcamy do zakupu voucherów prezentowych na wybraną kwotę- teraz do dnia 24.12.2020 ze specjalnym dodatkowym rabatem. Co najważniejsze, ważność sprzedawanych voucherów trwa cały rok, co pozwoli na spokojne i niespieszne zaplanowanie, kiedy będziecie chcieli go wykorzystać po okresie pandemii.

Dodatkowo nasze So Natural SPA umożliwia również skomponowanie swojego własnego zestawu podarunkowego składającego się z aromatycznych kosmetyków. Kosmetyki dostępne w So Natural SPA są naturalne, przyjazne dla skóry i pobudzające zmysły, a ich różnorodność zadowoli najbardziej wymagających. Nasze kosmetyki oprócz wysokiej jakości i skuteczności, posiadają wyjątkowe zapachy. Oferujemy kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów, do kąpieli, a także produkty do aromaterapii. Stosując nasze produkty, codzienne czynności związane z pielęgnacją zamienisz w wyjątkowe domowe rytuały.

Możecie również skorzystać ze specjalnej oferty pakietów świątecznych w So Natural SPA i zaskoczyć wszystkich. Nasi wykwalifikowani terapeuci dostosują zabiegi do Twoich potrzeb, aby Twoja skóra wyglądała na zadbaną, wypoczętą i zdrową. Już dziś zadzwoń i umów się na zabieg, który doda Ci sił, witalności i energii.

Wiemy również jak bardzo jesteście zabiegani przed Świętami, dlatego tak jak w ubiegłych latach przygotowaliśmy świąteczne menu. Zamiast tracić cenny czas przy garnkach, zadzwoń do nas i zapoznaj się z naszą bogatą i różnorodną ofertą. Będziemy dumni, jeśli nasze produkty uświetnią Wasze Wigilijne rodzinne stoły – bez stresu, bez bałaganu, bez godzin spędzonych w kuchni.

Zapewne wielu z Was zostanie w tym roku w domach i spędzi czas w gronie przyjaciół podczas ,,domówek’’, zarówno podczas Sylwestra jak i całego Karnawału. Tutaj również spieszymy Wam z naszą pomocą i ofertą. Przygotowaliśmy specjalne zestawy przekąskowe, idealnie wpasowujące się na kameralne, domowe imprezy.

Określ tylko, dla ilu osób potrzebujesz takich zestawów, poinformuj czy jesteś vege czy po prostu… kochasz dobrze zjeść i zadzwoń. Specjalnie dla Ciebie skomponujemy i wycenimy zestaw, który będzie idealnym wypełnieniem chwil spędzonych w gronie Rodziny i Znajomych.



Wszystkich Naszych obecnych i przyszłych Klientów zapraszamy do kontaktu.



Hotel Elbląg ****

ul. Stary Rynek 54-59

Kontakt w sprawie voucherów - recepcja hotelu Elbląg

tel. 55 611 66 00

Kontakt w sprawie oferty gastronomicznej - Michał Świderski

tel. 606 115 531

