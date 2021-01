Szczepienia przeciw Covid-19 w przychodni Ambulatorium

Już od 25 stycznia 2021 roku przychodnia Ambulatorium, przy ul. Topolowej 28 w Elblągu rozpocznie szczepienia przeciw COVID-19.

Jak zarejestrować się na szczepienie i je otrzymać?

Ze względu na bardzo dużą ilość osób chętnych najlepiej zgłosić chęć przyjęcia szczepienia poprzez sms wysyłając swoje dane osobowe lub swoich bliskich (imię, nazwisko, PESEL) na nr telefonu 602 466 155. Placówka będzie w odpowiednim terminie oddzwaniać i umawiać poszczególne grupy wiekowe na konkretne terminy. Prosimy o cierpliwość. Można zgłosić się również poprzez email ambulatorium@ambulatorium.pl lub formularz na stronie internetowej https://ambulatorium.pl/kontakt/. Rejestracja odbywa się także osobiście lub telefonicznie pod numerami 602 466 155, 608 20 20 21. Zachęcamy jednak do wysyłania sms lub emaila, gdyż linia telefoniczna może być długotrwale zajęta. W pierwszej kolejności szczepione będą osoby w wieku 80+, a następnie 70+ itd. Tworzymy listy osób chętnych w wyżej wskazanej grupie wiekowej, ale zapisujemy również wszystkich innych na tzw. listy rezerwowe. Do naszej i do każdej innej placówki można zapisać się poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta - pod adresem https://pacjent.gov.pl

Placówki medyczne będą otrzymywać z magazynów centralnych szczepionki w poniedziałki w godzinach porannych dlatego w ten dzień szczepimy dopiero po południu. W początkowej fazie będziemy szczepić od poniedziałku do piątku. W późniejszym terminie, jak tylko zostanie zwiększona pula szczepionek dla naszej placówki, to chcemy rozszerzyć szczepienia również na soboty i niedziele, a w tygodniu szczepić nawet do godz. 23, tak by osoby pracujące nie musiały brać dni wolnych w swoich zakładach pracy.

Kto kwalifikuje do szczepienia ?

O podaniu szczepionki poszczególnym pacjentom decyduje wyłącznie lekarz. Uprawnieni do podania są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Pacjent po przybyciu do placówki wypełnia ankietę zdrowotną, a następnie spotyka się z lekarzem, który analizuje ankietę i zbiera dalszy szczegółowy wywiad lekarski. Po pomyślnej kwalifikacji dawkę poda pielęgniarka, a w recepcji odbiorą Państwo zaświadczenie o przyjęciu szczepionki.

Czy szczepienie jest bezpieczne?

Korzyści ze szczepienia przewyższają potencjalne ryzyko wynikające z zakażenia wirusem SARS-COV-2. Niektóre osoby (w tym nawet osoby młode i zdrowe) przechodzą chorobę COVID-19 wyjątkowo ciężko, co może wiązać się z poważnymi powikłaniami, a nawet zgonem. Reakcje alergiczne po podaniu szczepionki są rzadkie, ale trzeba pamiętać, że mogą wystąpić. Po podaniu szczepionki jest prowadzona obserwacja pacjenta trwająca od 15 do 30 minut. Obserwowane zdarzenia niepożądane są najczęściej łagodne np.: osłabienie, uczucie rozbicia, bole mięśniowe, bóle głowy, stan podgorączkowy, ból/ zaczerwienienie/obrzęk w miejscu wkłucia, czasami inne, rzadsze np. powiększone węzły chłonne. Objawy ustępują stosunkowo szybko. W przypadku łagodnych objawów zaleca się przyjęcie paracetamolu. W przypadku wystąpienia ujemnych, ciężkich objawów już po powrocie z przychodni do swojego miejsca zamieszkania należy zgłosić się bezpośrednio na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), a nie wracać do placówki, w której otrzymali Państwo szczepionkę.

Jak długo jestem bezpieczny po przechorowaniu COVID-19?

Według dostępnych informacji większość populacji, która przebyła chorobę koronawirusową, może czuć się względnie bezpiecznie przez okres 3 miesięcy do wyzdrowienia. Później odporność na ponowne zakażenie wirusem drastycznie spada stąd „ozdrowieńcy” również powinni poważnie rozważyć przyjęcie szczepienia możliwie jak najszybciej.

Czy wszyscy mogą zostać zaszczepieni niezależnie od chorób współistniejących?

Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Przeciwskazaniem mogą być zaburzenia krzepnięcia, hemofilia, niektóre choroby onkologiczne. Jeżeli w przeszłości pacjent doznał reakcji alergicznych po użyciu kosmetyków, po podaniu leków, szczepionek lub/i innych preparatów, to ze względu na ryzyko uogólnionej reakcji alergicznej otrzymanie szczepienia nie jest wskazane. Szczepienia nie otrzymają również osoby, które mają jakiekolwiek objawy infekcji w dniu wizyty lub miały objawy infekcji w ciągu 14 dni przed planowanym dniem szczepienia np. kaszel, gorączka, utrata węchu/smaku, biegunki, wymioty etc. lub/i kobiety, które karmią piersią. WAŻNE, by nie zatajać przed personelem medycznym jakichkolwiek informacji o swoim stanie zdrowia. Lepiej przełożyć termin swojego szczepienia, niż narażać się na niepotrzebne ryzyko.

Czy pierwszą dawkę i druga mogę otrzymać w różnych placówkach?

NIE. 1 i 2 dawka muszą zostać podane w tej samej placówce, stąd jeżeli zaszczepią się Państwo np. podczas wyjazdu służbowego w Krakowie to na otrzymanie kolejnej dawki również trzeba będzie odbyć podróż do tego miejsca. Po podaniu pierwszej dawki proszę pamiętać o umówieniu się od razu na kolejny termin.

W jakim odstępie czasu otrzymam dwie dawki szczepionki?

Druga dawka szczepionki firmy Pfizer jest podawana po 21 dniach od otrzymania pierwszej dawki. Szczepionka firmy Moderna jest podawana po 28 dniach.

Czy jeżeli już przebyłem chorobę COVID-19 to czy mogę otrzymać szczepionkę?

Tak i jest to nawet zalecane, jednakże od zakończenia kwarantanny i uznania za „ozdrowieńca” musi upłynąć minimum 4 tygodnie.

W jakie miejsce ciała otrzymam szczepienie ?

Po odpowiednim przygotowaniu szczepionka (Pfizer w ilości 0.3ml, a Moderna 0.5ml) zazwyczaj jest podawana w ramię prawe lub lewe w odległości 2-3 palców od wyrostka barkowego łopatki (droga podania: domięśniowa) pod kątem prostym 90 stopni. Możliwym obszarem do podania jest również przednio-boczna część uda. Igła jest dobierana indywidualnie w zależności od masy mięśniowej/tkankowej konkretnego pacjenta, gdyż jeden pacjent może ważyć 40kg, a drugi 150kg. Rekomendowana długość igły to 25mm.

Ile czasu trwa cała wizyta ?

Na szczepienie prosimy o zarezerwowanie minimum 1 godziny. Na wizytę proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości z aktualnym zdjęciem. Na procedury składa się: podpisanie zgód RODO, wypełnienie ankiet medycznych, kwalifikacja do szczepienia przez lekarza, przyjęcie szczepionki w iniekcji domięśniowej, obserwacja po szczepieniu i umówienie terminu wizyty kolejnej.

Ambulatorium

ul. Topolowa 28

Elbląg

tel. 602 466 155

ambulatorium.pl

