 Szybko zanim znikną! Skoda Fabia 2023 na Dniach Otwartych HADM Gramatowski

Wyprzedaż rocznika 2024, niebywała oferta na Skodę Fabia oraz Dni Otwarte 8-13 stycznia – to wszystko dzieje się w salonie Skody HADM Gramatowski.

Nowy rok, nowe okazje! Takim mottem rozpoczynamy rok 2024, ponieważ dzieje się naprawę dużo! Zaczynamy od wyprzedaży rocznika 2024 - to nie pomyłka ponieważ wyprzedaż obejmuje egzemplarze wyprodukowanie w tym roku. Wyprzedażowa oferta obejmuje najchętniej kupowane modele Skody, czyli Octavię, Superba oraz Skodę Kamiq. Znacząco skrócił się czas oczekiwania na produkcję, niektóre modele są w stanie trafić do nabywcy już po około 2-3 miesiącach od złożenia zamówienia. Warto wspomnieć o korzystnych warunkach finansowania, które już dawno nie były tak zachęcające.

Skoda Fabia, to samochód, który zdobył serca kierowców na całym świecie dzięki swojej niezawodności, funkcjonalności i atrakcyjnemu designowi. Początek roku to doskonały moment na jej zakup ponieważ modele z rocznika 2023 są dostępne w rewelacyjnej ofercie cenowej i to od ręki. Dodatkowo podczas trwających obecnie Dni Otwartych 8-13 stycznia każdy klient, który zakupi w tym terminie otrzyma pakiet przeglądów na 3 lata lub 60 tys. km gratis! Oferta obowiązuje jedynie w salonie HADM Gramatowski w Elblągu oraz Starogardzie Gdańskim. Spiesz się, ilość modeli ograniczona.

HADM Gramatowski

Skoda / Citroen / Opel

Warszawska 87

Elbląg

55 235 24 57

Skoda / Kia

Rokocin 4G

Starogard Gdański

58 560 94 80

www.hadm.pl

--- artykuł promocyjny ---