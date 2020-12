Takie show tylko w Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu. Zobacz materiał filmowy

Zachwyt, zdziwienie, niedowierzanie, euforia. Takiego przedstawienia jasełkowego w Elblągu jeszcze nie było. Zwłaszcza, że przedstawienie świąteczne zaprezentowali nie aktorzy, a dzieci z Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu, na którego czele stoi niezwykła dyrektor – Wioleta Stępczyńska. To było niesamowite wydarzenie! Zobacz zdjęcia i film.

W Małym Europejczyku jak w Akademii Pana Kleksa

Przedszkole i Żłobek Mały Europejczyk w Elblągu można z powodzeniem porównać do baśniowej Akademii Pana Kleksa. Tu właśnie, nie tylko dzieci są najważniejsze, ale również codziennie dyrektor Wioleta Stępczyńska oraz niezwykle zaangażowana kadra pedagogiczna niemal „stają na głowie”, aby zawsze czymś dzieci zaskoczyć, rozbawić, zaangażować, nauczyć – tu przedszkolaczki uczą się głównie przez wspaniałą zabawę. Mimo niesprzyjających warunków pandemii, oczywiście z zachowaniem rygoru sanitarnego, dyrekcja i kadra Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu nie zwalnia tempa – tu dzieją się, nie tylko w święta prawdziwe cuda nagradzane uśmiechem i radością dzieci.

Jasełka w iście amerykańskim stylu

Tak było również przy organizacji świątecznych jasełek w Przedszkolu i Żłobku Mały Europejczyk w Elblągu. Te postanowiono przygotować w iście bajkowym, amerykańskim stylu. Występ niemal jak na deskach teatru w Broadwayu. W czwartek przed nowoczesnym budynkiem tego niepublicznego elbląskiego przedszkola wyrosła przepiękna scena, na której dzieci zaprezentowały zachwycające jasełkowe przedstawienie. Przedstawienia w iście amerykańskim, broadwayowskim stylu. Z piękną muzyką Łukasza Geska i oszałamiającą wręcz choreografią w wykonaniu dzieci.

- Trzeba powiedzieć, że w naszym jasełkowym przedstawieniu brały udział wszystkie dzieci z Małego Europejczyka, także te dwuletnie – mówi Wioleta Stępczyńska, dyrektor Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk. – Tu muszę bardzo podziękować naszej kadrze pedagogicznej, za wspaniałe przygotowanie dzieci do występu, a przede wszystkim rodziców za ich wielkie zaangażowanie i przygotowanie wspaniałych strojów. Przygotowanie do tego, nie boję się użyć określenia, „hollywoodzkiego show” trwały ponad miesiąc.

Dzieci bowiem były ubrane „tematycznie” – występowały jako mikołaje, skrzaty, śnieżynki, renifery. Cały show odbywał się przy dźwiękach muzyki na specjalnie przygotowanej scenie, a kulminacją wydarzenia było pojawienie się „prawdziwego” Mikołaja, który zszedł do dzieci wprost z dachu budynku. Zachwyt, radość, niedowierzanie, euforia, podziw – takie emocje towarzyszyły wszystkim, którzy to dziecięce show jasełkowe mogli oglądać na żywo – reszta rodziców otrzyma od przedszkola specjalnie przygotowany film z tego wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego niesamowitego wydarzenia w Elblągu!

Mały Europejczyk – dla dzieci i dla dobra dzieci

Jak dodaje Wioleta Stępczyńska, dyrektor Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu takie wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez olbrzymiego zaangażowanie całej kadry pedagogicznej placówki przy współpracy ze wspaniałymi rodzicami dzieci.

Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w tym trudnym okresie, gdy strach przed epidemią może powodować w wielu przedszkolnych placówkach edukacyjnych niechęć do większego zaangażowania i aktywności. Jednak nie w Przedszkolu i Żłobku Mały Europejczyk w Elblągu.

- W Małym Europejczyku pracuje 35 nauczycieli oraz personel dodatkowy. Naprawdę tu nikt nie choruje, nie idzie na długotrwałe zwolnienia lekarskie. Tu, w Małym Europejczyku, po prostu każdemu z nauczycieli się chce pracować z dziećmi i dla dzieci. Jesteśmy chyba jedynym przedszkolem i żłobkiem w Elblągu, gdzie nawet zimą organizowane są zajęcia na świeżym powietrzu, wycieczki, teatrzyki, wizyty ciekawych gości, zwierzątek. Bez zmian odbywają się wszystkie zajęcia artystyczne i ruchowe. Często ze zdziwieniem słyszę, że w innych przedszkolach w Elblągu tą porą roku dzieci głównie przebywają w salach, nie wychodząc na dwór. Bo jest zimno, bo dzieci trzeba ciepło ubierać i rozbierać. Bardzo mnie to dziwi, że wiele placówek przedszkolnych, wykorzystując okres pandemii, nawet skraca godziny funkcjonowania zasłaniając się podobno obowiązującymi przepisami. U nas czegoś takiego nie ma. U nas życie wprost tętni, a Mały Europejczyk otwarty jest cały czas w godzinach od 6.30 do 19.00. Dlatego to, co nie uda się zorganizować w innym przedszkolu w Elblągu, świetnie udaje się właśnie w Małym Europejczyku.

Przedszkole i Żłobek Mały Europejczyk to najlepsza placówka edukacyjna

O Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu w Elblągu, kierowanym przez Wioletę Stępczyńską, można śmiało powiedzieć, że to jedna z wiodących i najlepiej przygotowanych do działalności pedagogicznej i oświatowej tego typu placówka w Polsce. Jeszcze przed budową nowego obiektu oświatowego przy ul. Dąbrowskiego w Elblągu „Mały Europejczyk” był liczącym się w polskiej czołówce przedszkolem. Wielomilionowa inwestycja w jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów oświatowych w kraju oraz perfekcyjnie zagospodarowany i rozległy park zabaw wysuwają elbląski niepubliczny żłobek i przedszkole na pozycję jednego z najlepszych placówek tego typu w Polsce.

Nowoczesny budynek i cały obszar wokół żłobka i przedszkola został zaprojektowany przez wiodących architektów w Polsce.

Dzieci uwielbiają „Małego Europejczyka” dlatego nie jest niczym dziwnym, że w wielu imprezach organizowanych przez ten elbląski niepubliczny żłobek i przedszkole chętnie uczestniczą nawet jego absolwenci – obecnie uczniowie klas 1,2,3 szkół podstawowych.

Nowoczesny żłobek w Elblągu

„Mały Europejczyk” to również jeden z najbardziej profesjonalnie przygotowanych i prowadzonych żłobków w Polsce. To nie jest klubik czy miejsce opieki szumnie zwane „żłobkiem”, ale pełnoprawna, nowoczesna placówka żłobkowa, która spełnia wszystkie rygorystyczne normy określone dla tego typu instytucji oświatowej. Pracują tu zaangażowane nauczycieli, które nie tylko opiekują się powierzonym im dziećmi, realizują podstawę programową, ale również bawią się z dziećmi w piaskownicach, w parku zabaw, skaczą na trampolinach itp. Nauczycielkom w „Małym Europejczyku” po prostu chce się pracować i bawić z dziećmi. Warto zaznaczyć, że dzieci żłobkowe mają swoje osobne piętro w trójkondygnacyjnym budynku i w czasie przebywania w obiekcie nie spotykają się z dziećmi przedszkolnymi. Integracja dzieci w różnym wieku, pod opieką nauczycieli i opiekunów, następuje tylko na terenie parku zabaw, na świeżym powietrzu.

