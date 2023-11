Targi minerałów, skamieniałości oraz biżuterii już 4-5 listopada

Minerały, kamienie szlachetne. oryginalna biżuteria i skamieniałości kolejny raz w Elblągu! Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym festiwalu minerałów, biżuterii i skamieniałości.

Zobacz piękno natury minerałów z różnych zakątków świata

Poczuj wyjątkową moc i magię kamieni

Odkrywaj, przenosząc się miliony lat w przeszłość do świata dinozaurów

Zdobądź najpiękniejszą, naturalną biżuterię

Tyranozaur na żywo! Mierzy 7m długości i 2,5m wysokości!

RAPTOR to targi organizowane dla każdego - nasi wystawcy dbają o to, aby zaskoczyć nawet najbardziej wymagających gości, ale także początkujących pasjonatów. Festiwal biżuterii, minerałów i skamieniałości RAPTOR to minerały z całego świata i piękna, rękodzielnicza biżuteria na wyciągnięcie ręki.

Wystawcy przedstawiają: minerały, biżuterię, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, rękodzieło, skamieniałości, kości dinozaurów, zęby rekinów, meteoryty, bursztyny i wiele więcej!

WYDARZENIE BEZPŁATNE

4 i 5 listopada 2023

Elbląg

hala MOSiR, Al. Grunwaldzka 135

START:

sobota 10:00-18:00

niedziela 10:00-16:00

kontakt: biuro@raptor-mineraly.pl

---materiał promocyjny---