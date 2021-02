TOP 7 nietypowych świąt, które znajdziesz w kalendarzu

Dzień Dziecka, Dzień Mamy, święto kobiet i zakochanych - daty tych uroczystości znamy wszyscy. Kalendarz pełen jest jednak innych, często bardzo nietypowych świąt. Co ciekawe, wciąż pojawiają się w nim nowe zapisy. Czasami do końca nie wiadomo, kto dane święto ustanowił. Jedno jest pewne - każdy taki dzień to okazja do małego świętowania w gronie najbliższych. Sprawdź poniższe propozycje i zapamiętaj te daty!

9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy

Z tego święta ucieszyłby się nie tylko Joey z kultowego serialu “Przyjaciele”. Pizza to przysmak, który trafia w gusta praktycznie wszystkich mieszkańców globu. Nic dziwnego, że doczekała się swojego święta. Codziennie na świecie sprzedaje się ponad 13 milionów pudełek pizzy. Oferta jest bardzo szeroka, od kompozycji z ananasem, po różne warianty pizzy mięsnej i wegetariańskiej. Królową wszystkich pizz pozostaje jednak margherita - jeden z typów pizzy neapolitańskiej. Może warto zaplanować na luty krótki wypad do Włoch i zjeść pyszną pizzę w kraju jej pochodzenia?

21 marca - Międzynarodowy Dzień Poezji

21 marca to dobrze znana data wśród wszystkich uczniów. Tego dnia obchodzimy Dzień Wagarowicza. Na kartce z kalendarza znajdziesz jednak kilka innych świąt przypisanych do tej daty, między innymi Międzynarodowy Dzień Poezji. To święto z pewnością zainteresuje wszystkich romantyków. A może tak zaskoczyć ukochaną osobę i 21 marca napisać wiersz? To nie tylko świetna opcja na prezent dla niej (lub dla niego), ale również okazja do podszkolenia swojego pisarskiego warsztatu.

3 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki

3 kwietnia w kalendarzu znajdziesz dwa święta: Dzień Tęczy oraz Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki. Walka na poduszki to nie tylko rozrywka, którą warto praktykować w domowym zaciszu. Niewinne zabawy urosły do rangi światowego wydarzenia. W lipcu 2015 roku w Stanach Zjednoczonych zorganizowano walkę na poduszki, w której udział wzięło ponad sześć tysięcy osób. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa w tej jakże uroczej dyscyplinie. Walka na poduszki ma swoje miejsce także w popkulturze. Michalina Wisłocka zaproponowała ją jako element gry wstępnej w “Sztuce Kochania”. Poduszka jako prezent dla niej lub dla niego? Czemu nie!

24 czerwca - Dzień Przytulania

To święto powinno być obchodzone zdecydowanie częściej niż raz w roku. 24 czerwca to jednak dobra okazja, aby sobie to uświadomić. Przytulanie jest idealnym sposobem na okazanie drugiemu człowiekowi sympatii. Poza tym z każdym uściskiem uwalniane są endorfiny.

17 lipca - Światowy Dzień Emoji

Buźki i miniaturowe obrazki, które czasami wyrażają więcej niż tysiąc słów, doczekały się swojego święta. Wszyscy fani mediów społecznościowych obchodzą je 17 lipca. Pierwszym oficjalnie uznanym emotikonem złożonym ze znaków przestankowych była uśmiechnięta buźka :-). Z czasem emotikony rozwinęły się w emoji - powstały rozszerzone wersje tradycyjnych buziek oraz podobizny zwierząt, miejsc, przedmiotów. Kto choć raz nie dołączył uśmiechniętej emoji do zwyczajnej wiadomości do bliskiej osoby, ten wie, że emotikony są ważnym elementem współczesnej komunikacji.

22 października - Dzień Caps Locka

Skoro mowa o komunikacji nie można pominąć innego nietypowego święta, czyli Dnia Caps Locka. 22 października to chyba jedyny dzień, w którym można pozwolić sobie na pisanie do kogoś DUŻYMI LITERAMI. O ile oczywiście druga strona wie, jakie święto właśnie obchodzimy. Pisanie Caps Lockiem porównuje się do podnoszenia głosu w realnej konwersacji. Dlatego zgodnie z netykietą (internetową etykietą) należy tego unikać.

16 grudnia - Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą

Święto wszystkich miłośników czekolady i tych smakoszy, którzy w kuchni nie boją się oryginalnych połączeń. Zgodnie z założeniem święta, tego dnia czekolada powinna być wszędzie - w kawie, ciastach, deserach, owocach. A może pójść o krok dalej i uczcić dzień 16 grudnia masażem czekoladowym? Taki rytuał to uczta dla wszystkich zmysłów i świetny pomysł na prezent dla niej lub dla niego.

