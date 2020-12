Torebki damskie w sezonie zima 2020 – przegląd najważniejszych trendów

Torebka to niezbędne wyposażenie każdej kobiety – to w niej właśnie przechowuje się wszystkie potrzebne podczas wyjścia z domu przedmioty osobiste. W tym sezonie torebki damskie to często modele nietypowe, wykonywane z włóczki, o niestandardowych kształtach i rozmiarach, lub bogato zdobione, przez co mogą zastępować biżuterię.

Modne odcienie, czyli głównie beże, brązy i czernie

Zima wnosi ze sobą zwykle stonowane kolory na wybiegi mody. Ma to swoje odwzorowanie także w przypadku torebek z CCC – najbardziej cenione w tym sezonie modele to beżowe, brązowe, oraz czarne torebki damskie. Podczas tej zimy odcienie te są jednak ciepłe – beże czasem nabierają żółtej barwy i rozjaśniają całą stylizację, podczas gdy modne brązy to ciepłe kolory karmelu, cynamonu, czy wręcz dyni. Taka kolorystyka torebek jest dość uniwersalna, dobrze wpasowuje się w codzienny ubiór, jednocześnie nie tracąc przy tym elegancji. Brązy uważa się za jedne z najbardziej klasycznych kolorów mody, niezwykle cenione w minionym wieku.

Czarne torebki damskie również pojawiają się w tegorocznych propozycjach. Aby nieco ocieplić ten kolor, zaleca się uzupełnienie go ciepłymi dodatkami. Do czarnej torebki dobrze sprawdzi się karmelowa kurtka lub wysokie kozaki ze skóry naturalnej w ciepłym słomianym kolorze.

Wyjątkowym trendem tego sezonu są torebki, których kolor, faktura, a najlepiej cały użyty do ich uszycia materiał, w identycznej formie pojawia się także na wierzchniej odzieży jak płaszcz. Takie połączenie wygląda zachwycająco na wybiegu, w codziennym życiu może jednak być trudne do zrealizowania, jeśli tylko płaszcz razem z torebką nie został uszyty na specjalne zamówienie. Warto jednak poszukać torebki przynajmniej w tym samym kolorze, co okrycie wierzchnie, aby mieć we własnej garderobie taki wyjątkowy zestaw na specjalne okazje.

Torebki damskie na łańcuszku lub z krótkimi uszami

W tym roku znajdzie się miejsce na cienkie paski torebki, ale prawdziwym hitem są modele zawieszone na łańcuszku. Szczególnie zjawiskowo wygląda to wówczas, gdy torebka jest niewielkich rozmiarów, a subtelny łańcuszek podkreśla jej elegancję. Metalowy dodatek połączyć można zarówno z torebką wykonaną ze skóry, jak i z tkaniny, a nawet dzianiny, przywodzącej na myśl ciepłe zimowe swetry. Plecione torebki zasługują w tym roku na szczególne uznanie – są to wyjątkowe modele, które rzadko były tak istotnym trendem w sezonie zimowym, a pasują do niego naprawdę doskonale.

Większe modele torebek w tym roku wyposażane są w krótkie uszy przeznaczone do trzymania w dłoni. Ich długość może pozwolić na założenie torebki na ramię, jednak głównie takie modele nosi się w rękach. Taka budowa torebki jest poniekąd nawiązaniem do minionego wieku i klasycznych kuferków, które nie miały wiele wspólnego ze współczesnymi listonoszkami. Eleganckie kuferki noszono w rękach, a ich proste kształty i niewielkie rozmiary napełniały je elegancją i szykiem.

Malutkie eleganckie torebki a duże pojemne shopperki

W tym sezonie zimowym modne są przede wszystkim naprawdę małe torebki oraz modele pojemne w sporych rozmiarach, zwane shopperkami. Do wieczorowych i eleganckich zestawów poleca się wybór drobnych akcesoriów – małe torebki, szczególnie na łańcuszkach, mogą być równie efektowną ozdobą, co bogato zdobiona biżuteria. Takie niewielkich rozmiarów modele często wzbogaca się różnego rodzaju kryształkami, haftami czy wzorami, przez co wyglądają one jeszcze bardziej efektownie. Takie torebki damskie uważa się za najbardziej eleganckie, jednak nie zawsze praktyczne – ze względu na ich niewielki rozmiar nie są one zbyt pojemne, przez co mogą niezbyt dobrze sprawdzić się podczas aktywnego dnia poza domem.

Zupełnie inaczej jest jednak gdy pod uwagę weźmie się torebki shopperki. To modele duże i pojemne, których nazwa odnosi się do zakupów i jest tak nie bez powodu – zmieszczą się w nich zarówno artykuły spożywcze, jak i spora ilość przyborów biurowych, odzieży, czy wszelkich innych przedmiotów potrzebnych podczas długiego dnia spędzonego poza domem. Shopperki w tym sezonie bywają dość nietypowe – część z nich wykonuje się z tkaniny, włóczki, zamszu, lub wzbogaca się dużym logiem producenta.

Torebki w średnim rozmiarze podczas sezonu zimowego 2020 to klasyczne modele stylizowane na kuferki o kwadratowym kształcie. Część z nich wyposażona została w stylową klapkę, inne są zasuwane na zamek błyskawiczny lub zamykane na silny magnes – każda natomiast wyprofilowana została tak, aby nosić ją w dłoni na krótkich uszach, nawiązując tym samym do trendów minionego wieku.