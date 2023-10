  Tutaj Twój samochód nabierze kolorów

Szukasz idealnego lakieru dla swojego auta? Pomoże mieszalnia lakierów PHU Perfect Auto Color Dagmara Gotowała! Zobacz zdjęcia.

Kilkuletnie doświadczenie w branży, bogata oferta, pomoc techniczna dla klientów i możliwość dostawy materiałów – to wszystko i wiele więcej charakteryzuje mieszalnię lakierów PHU Perfect Auto Color, którą prowadzi Dagmara Gotowała.

- Zajmujemy się przede wszystkim doborem lakieru do aut, dobierzemy kolor do każdego auta, motocykla, skuteru, maszyny rolniczej, łodzi... - wymienia Dagmara Gotowała. Podkreśla, że po tym, jak zakończyła działalność firma, w której wcześniej pracowała, postanowiła pozostać w branży. W idealnym doborze kolorów dla aut oraz ich elementów pomaga jej wieloletnie doświadczenie. Podobnie jest w przypadku zespołu fachowców mieszalni. - Zawsze interesowała mnie motoryzacja, jest też ona związana z pracą mojego męża, z samochodami mam do czynienia od wielu lat. Zmysł estetyczny i znajomość poszczególnych marek bardzo ułatwia mi pracę. Samochód czy inne pojazdy powinny być nie tylko funkcjonalne, ale dobrze wyglądać - przekonuje Dagmara Gotowała. - Lubię pracować z kolorami, a trzeba naprawdę sporo doświadczenia, by mieszając lakiery uzyskać taki efekt dla danego elementu, który będzie pasował do reszty - dodaje. Zespół mieszalni lakierów na Zatorzu to specjaliści, którzy zagwarantują zgodność przygotowanego przez nich koloru z kolorami danego pojazdu.

Fot. Mikołaj Sobczak

W ofercie sklepu przy Lotniczej 26 znajdziemy lakiery uznanych międzynarodowych marek, m. in. Deeber, Valspar, Prospray. Oprócz lakierów samochodowych mieszalnia wykonuje lakiery w systemach RAL, NCS i Pantone, które szeroko stosuje się w przemyśle. To tutaj zaopatrzymy się w szpachle, podkłady antykorozyjne, wypełniacze, lakiery bezbarwne, utwardzacze, produkty w sprayu i szeroki wybór farb nawierzchniowych. Nie brakuje też środków chemii przemysłowej niemieckiej marki KochChemie, a więc produktów do usuwania kleju, bitumu, lotnej rdzy, produktów zabezpieczenia karoserii, kokpitu, szyb... Dodajmy, że jeśli ktoś nie posiada pistoletu lakierniczego czy sprężarki, na miejscu istnieje możliwość nabicia lakieru w spray.

Dagmara Gotowała bierze udział w projekcie Startup House IV.

- Projekt daje mi m. in. szansę dotarcia do nowych klientów. Możliwość reklamy, szkolenia związane z marketingiem, doradztwo, to także okazja do dalszego rozwoju dla mnie i dla firmy.

Mieszalnia lakierów

PHU Perfect Auto Color Dagmara Gotowała

Lotnicza 26, Elbląg (budynek sklepu Lewiatan)

536 953 378

Facebook

poniedziałek-piątek 7:30-16:30

Sobota 7-12

