Ubezpieczenie przyczepy samochodowej - ile kosztuje?

Ubezpieczenie przyczepy samochodowej jest obowiązkowe. Przyczepa według prawa definiowana jest jako pojazd mechaniczny, a to oznacza, że jej właściciel musi posiadać aktualną polisę OC. Jej brak może naprawdę słono kosztować.

Dlaczego przyczepa musi mieć własne OC?

Niezbędne formalności

Ile kosztuje ubezpieczenie przyczepy samochodowej?

Dla wielu osób posiadanie OC przez przyczepę samochodową nie jest oczywistym obowiązkiem. W błąd wprowadza przede wszystkim niemożliwość samodzielnego poruszania się przyczepy po drodze. Trzeba jednak pamiętać, że według prawa jest ona uznawana za osobny pojazd mechaniczny. Oczywiście, w przypadku gdy do kolizji lub wypadku dojdzie, kiedy przyczepka jest złączona z samochodem lub też dopiero się od niego odłączyła i toczy się po drodze, działa przede wszystkim OC samochodu. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, kiedy to do szkody np. na innym pojeździe dojdzie, gdy przyczepka będzie od samochodu odłączona. W takim przypadku niezbędne jest właśnie OC przyczepy samochodowej.

Przed zakupem ubezpieczenia, trzeba wykonać kilka innych czynności. Bezpośrednio po zakupie niezarejestrowanej jeszcze przyczepy, należy udać się do wydziału komunikacji i zarejestrować pojazd (z reguły przez uzyskanie adnotacji w dowodzie samochodu). Pamiętaj, że jeśli samochód nie ma haka, musisz do nie tylko zamontować, ale i zalegalizować na stacji kontroli pojazdów i w wydziale komunikacji. Dopiero po dopełnieniu wszystkich tych formalności, możesz wykupić OC. Dzień rejestracji przyczepki to jednak jednocześnie ostateczny dzień na wykupienie OC, dlatego zawsze warto zorientować się w ofertach ubezpieczycieli jeszcze przed rejestracją pojazdu.

Zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego OC, sprawdź oferty na https://porownywarka-ubezpieczen.pl. Dzięki temu zapoznasz się z najlepszymi propozycjami na rynku. Pamiętaj, że do wyceny twojego ubezpieczenia potrzebne są informacje o:

numerze rejestracyjnym

marce przyczepy,

jej typie,

roku produkcji,

dacie pierwszej rejestracji,

danych osobowych właściciela (m.in. numer PESEL)

dacie wydania prawa jazdy,

miejscu zamieszkania,

historii ubezpieczenia.

Ubezpieczenie przyczepy uzależnione jest przede wszystkim od jej ładowności. W przypadku lekkiej przyczepy, czyli tej do 750 kg, ceny ubezpieczeń rozpoczynają się od kilkudziesięciu złotych za rok. Im cięższa przyczepa, tym oczywiście ubezpieczenie jest wyższe. Wpływ na ostateczną kwotę OC może mieć także wiek przyczepy. Nawet w przypadku dużych przyczep koszty OC nie są szczególnie wysokie, natomiast za brak polisy można otrzymać wysoki mandat karny. W przypadku jakiejkolwiek kolizji (gdy przyczepa będzie odłączona od samochodu) koszty szkód majątkowych właściciel pojazdu będzie musiał ponieść z własnej kieszeni.

