Używane autoklawy przemysłowe – co warto o nich wiedzieć?

Autoklaw umożliwia obróbkę termiczną w temperaturze powyżej 100 ℃, która jest niezbędna między innymi w produkcji żywności o wydłużonej przydatności do spożycia czy do sterylizacji narzędzi. Sprawdź, jakie zastosowanie mają autoklawy przemysłowe, jakie są najczęściej stosowane rodzaje maszyn oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze autoklawu używanego.