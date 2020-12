Varsovia Residence - raport z budowy

Prestiż i elegancja to słowa, które najdokładniej oddają charakter nowo realizowanej inwestycji deweloperskiej przy ul. Komeńskiego w Elblągu. Trzy trzypiętrowe budynki otoczone zielenią z funkcjonalnym układem mieszkań oraz przemyślaną infrastrukturą, wysoki standard wykończenia części wspólnych, ułatwienia technologiczne oraz duża liczba miejsc postojowych zewnętrznych oraz garaży znacznie podniosą jakość zamieszkania w tym osiedlu. Zobacz wizualizację.

Budowa Varsovia Residence rozpoczęła się 14 września 2020 roku, do dzisiaj wybudowano parter w budynku nr 2 i wylano strop nad garażami w budynku nr 3. Niektóre prace budowlane znacznie wyprzedzają założony harmonogram. Sprawdzony deweloper – firma Hydrobud z Elbląga - to gwarancja terminowego i prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.

Budowa podzielona jest na dwa etapy. Etap I obejmuje budowę budynków nr 2 i 3, z terminem zakończenia budowy do kwietnia 2022 roku. Łącznie te dwa budynki będą zawierać 34 lokale mieszkalne, 34 komórki lokatorskie, 12 garaży i 22 miejsca postojowe na parkingu zewnętrznym. Ze względów logistycznych budowa etapu II (obejmującego budynek nr 1) rozpoczyna się już w lutym 2021 roku i termin zakończenia tego etapu budowy planowany jest na wrzesień 2022 roku. Budynek nr 1 będzie posiadał 15 mieszkań, 15 komórek lokatorskich, 5 garaży i 11 miejsc postojowych.

To komfortowe i kameralne osiedle to inwestycja dla osób, które poszukują ciszy i prywatności. Zamknięte i strzeżone osiedle oddalone od zgiełku ruchu ulicznego to świetne miejsce do zamieszkania.

Więcej informacji o Varsovia Residence przeczytają Państwo na stronie internetowej www.varsovia-residence.pl. Zapraszamy również na nasz fanpage na Facebooku, gdzie zamieszczamy wszystkie nowości związane z przebiegiem inwestycji.

Na wszelkie pytania związane z inwestycją odpowie Grzegorz Kraiński tel. 533 394 100 e-mail: g.krainski@freedom-nieruchomosci.pl lub biuro sprzedaży Freedom nieruchomości pod nr stacjonarnym 55 246 11 22.



Zapraszamy!

--- artykuł promocyjny ---