Więcej regałów magazynowych produkowanych w Polsce

Sektor magazynowy jest jednym z tych obszarów polskiej gospodarki, które wychodzą z kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19 obronną ręką. W roku 2020 sprzedaż online, dla wielu przedsiębiorstw, stała się jedynym kanałem dystrybucji oraz kontaktu z klientami. Gwałtowny rozwój rynku e-commerce jest motorem napędowym nowych inwestycji logistycznych. Rosnące oczekiwania konsumentów internetowych wymuszają wprowadzenia w obszar logistyki wewnętrznej systemów automatycznych, zaawansowanych technicznie wózków widłowych czy też systemów składowania dostosowanych do obsługi nowego formatu ładunków. Wszystkie te rozwiązania intralogistyczne oferuje firma tworzona przez polskich inżynierów – WDX S.A.

Rozwój produkcji regałów magazynowych w Zgierzu

Czy Zgierz staje się stolicą rozwiązań dla logistyki wewnętrznej? Regały magazynowe wytwarzane są przez WDX już od blisko 30 lat. W zgierskiej fabryce powstają konstrukcje stalowe, które stanowią elementarne wyposażenie wielu polskich magazynów:

- Systemy wysokiego składowania – różnego typu regały przeinaczone do przechowywania palet. Firma posiada rozbudowany dział projektowy, który jest odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji układu regałów oraz wdrożenie rozwiązań gwarantujących maksymalne wykorzystanie kubatury obiektu. WDX S.A. specjalizuje się w regałach magazynowych „na wymiar”.

- Regały półkowe – w tym specjalistyczne systemy przepływowe, które pozwalają zwiększyć dynamikę procesu przygotowywania zamówień w magazynach e-commerce.

- Zaawansowane rozwiązania automatyczne, dzięki wdrożeniu których możliwa jest budowa obiektu, gdzie większość procesów intralogistycznych realizowana jest bez udziału człowieka.

WDX w 2020 roku rozwinął produkcję regałów magazynowych inwestując w nowe linie, a co za tym idzie zwiększając moc zgierskiej fabryki 3-krotnie. Eksperci WDX wyposażyli ponad 10 000 obiektów logistycznych na terenie całego kraju. Firma w 2021 roku planuje intensywną ekspansję na rynkach zagranicznych.

Kompleksowy system – regały i wózki widłowe

Kompleksowy system intralogistyczny – regały magazynowe i wózki widłowe – od jednego dostawcy - dla inwestora to pewność co do jakości wdrożenia oraz oczywista wygoda, ale też oszczędności wynikające choćby z wpływu wolumenu zamówienia na możliwości negocjacyjne.

Co powiecie na kompleksowy system – regały magazynowe produkowane w Polsce oraz wózki widłowe Crown, znane na całym świecie z najwyższych parametrów użytkowych oraz z niemal legendarnej niezawodności? Wyłącznym przedstawicielem Crown w naszym kraju jest... WDX S.A. Również w tym segmencie rynku firma zdecydowała się poczynić kluczowe inwestycje, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność. W 2020 roku oddano do użytku Europejskie Centrum Serwisowe. Obiekt o powierzchni 5 000 m2 pełni rolę centralnego warsztatu serwisowego spółki, a za działania operacyjne w terenie odpowiadają mobilni technicy serwisowi.

Wózki widłowe Crown wybierają najwięksi gracze na rynku logistycznym w Polsce. Dodatkowo, w segmencie najbardziej zaawansowanych rozwiązań, wózków systemowych, firma oferuje absolutnie najwyższy standard VNA! Oficjalne strona wózków widłowych Crown: https://wozkicrown.pl/.

Dlaczego warto postawić na polskie regały magazynowe?

Polskie regały magazynowe to przede wszystkim najwyższa jakość. Rodzimy rynek logistyczny rozwija się dynamicznie, a za tymi zmianami podążają dostawcy wyposażenia. Z punktu widzenia inwestora, ważne jest również wsparcie projektowe. WDX S.A. proponuje swoim partnerom bezpłatny layout magazynu. Doświadczony projektant-logistyk dokona niezbędnych pomiarów, porozmawia o wartościach granicznych inwestycji oraz zaproponuje rozwiązanie skrojone do indywidualnych oczekiwań danego przedsiębiorstwa. Wszystkie te zabiegi mają na celu zagwarantowanie inwestorowi pewności co do podejmowanych decyzji.

