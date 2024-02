 Wpadnij do Jedyneczki na Dzień Otwarty!

Ekipa Jedyneczki serdecznie zaprasza na dzień otwarty do naszego przedszkola, który odbędzie się już w najbliższą sobotę (24 lutego), w godz. 10-14.

Organizujemy Dzień Otwarty po raz siódmy, w tym roku tworzymy własną bajkę, a tematem przewodnim są Minionki i morska przygoda. Na każdym kroku w naszej placówce kryją się urocze Minionki i ciekawe morskie zwierzęta. W każdej sali oprócz pięknych dekoracji czekać będzie na dzieci moc wspaniałych atrakcji, będziemy m.in. malować twarze, łowić ryby, rozwiązywać zagadki, tworzyć wspaniałe prace plastyczne… a to tylko kilka propozycji, które przygotowaliśmy dla naszych małych gości.

Podczas Dnia Otwartego będzie możliwość zapisania dzieci na nowy rok szkolny 2024/2025 do Niepublicznego Przedszkola Ekologiczno-Sportowego Jedyneczka oraz Niepublicznego Żłobka Mini Jedyneczka. Prowadzimy zapisy do wszystkich grup wiekowych oraz do zerówki! Doskonale przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole, a nasi absolwenci z sentymentem wracają wspomnieniami do Jedyneczki!

Dlaczego warto odwiedzić nas podczas Dnia Otwartego? Aby przekonać się, jak wygląda nasze przedszkole. Jedyneczka to miejsce bezpieczne, kolorowe, przyjazne dzieciom. Nasza wykwalifikowana kadra każdego dnia dba o to aby dzieci z przedszkola oraz żłobka były zaopiekowane i uśmiechnięte, a ich potrzeby zaspokojone. Oprócz sprawowania codziennej opieki, nasza kadra staje także na wysokości zadania jeśli chodzi o zaspakajanie dziecięcej ciekawości, przygotowując kreatywne zajęcia dydaktyczne, stosując rozmaite pomoce i ucząc przez zabawę. Nasze przedszkole jest bogato wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, dlatego kadra ma możliwość prowadzenia zajęć przy użyciu tablic multimedialnych, robotów edukacyjnych oraz magicznego dywanu, które dzieci uwielbiają. Duży plac zabaw z konstrukcjami dostosowanymi do wieku oraz spokojna okolica pozwalają na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Do naszego zespołu należy także logopeda, pedagog specjalny oraz psycholog. Zespół specjalistów sprawuje piecze nad dziećmi, które potrzebują wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. W naszej ofercie mieści się także szereg zajęć dodatkowych, są to zajęcia sportowe, język angielski, judo, zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne „Roar Dance”, szachy, FunRobot, zajęcia teatralne oraz wyjazdy na basen. Ponadto w zerówkowych grupach odbywają się zajęcia kynoedukacyjne prowadzone przez certyfikowanego dogoterapeutę, uczące współpracy oraz prawidłowych relacji ze zwierzętami.

Nasza codzienność to także własna kuchnia serwująca rozmaite posiłki, uwielbiana przez naszych podopiecznych sala zabaw fiku-miku i bogato wyposażona w sprzęt sportowy sala gimnastyczna. Każdego dnia w Jedyneczce tworzymy wspomnienia i zarażamy uśmiechem.

Dbamy o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka w myśl naszego motta „Mądrze, zdrowo na sportowo!”

Zapraszamy!

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno-Sportowe Jedyneczka

Niepubliczny Żłobek Mini Jedyneczka

Ul. Nowogródzka 7, 82-300 Elbląg

kontakt@jedyneczka.elblag.pl

www.jedyneczka.elblag.pl

---artykuł sponsorowany---