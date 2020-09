Wpływ pandemii Covid-19 na branżę hazardową

Pandemia koronawirusa całkowicie przewróciła świat do góry nogami. Znacząco ucierpiał również sektor hazardowy, który przez kilka miesięcy lockdownu przeżywał poważny kryzys i zanotował olbrzymie straty.

Panująca w dalszym ciągu pandemia koronawirusa kompletnie zmieniła dotychczasowe życie. Kilka miesięcy lockdownu sprawiło, że gospodarka notuje ogromne straty i budżet państwa bardzo mocno ucierpi między innymi przez znaczący niedobór z tytułu podatku od gier hazardowych i losowych.

Bukmacherka z największą stratą

Analizując wyłącznie sektor hazardowy, bezsprzecznie największe straty zanotowała branża zakładów bukmacherskich. Przez około dwa miesiące sport został całkowicie zamrożony i rywalizacje sportowców stały w miejscu. Firmy oferujące zakłady bukmacherskie zwyczajnie nie miały z czego zrobić oferty kursowej i strony świeciły kompletnymi pustkami. Typerzy nie mieli czego obstawiać i jedyną deską ratunku była oferta kursowa e-sportu oraz gier wirtualnych, które w czasie pandemii jak nigdy biły rekordy popularności na bukmacherskiej posusze. Nie uchroniło to jednak bukmacherów przed bardzo poważnymi stratami. Co prawda rok rozliczeniowy się jeszcze nie zakończył, jednak już wiadomo, że podatek z zakładów bukmacherskich będzie zdecydowanie niższy niż w ostatnim roku. Ministerstwo Finansów opublikowało dane dotyczące wpływów do budżetu państwa w okresie od stycznia do maja 2020. Zgodnie z podanymi informacjami, gry hazardowe zanotowały znaczącą stratę wpływów do budżetu, przez pierwsze miesiące roku odnotowano spadek o 6 procent, czyli około o 1,7 mld zł.

Polskie kasyno online z zyskami

Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jednym z wygranych pandemicznego czasu jest legalne kasyno online – Total Casino. W trakcie pandemii zaleca się nie wychodzić z domu i spędzanie jak najwięcej czasu we własnym miejscu zamieszkania. Domowa izolacja sprawiła, że klienci bardzo ochoczo korzystali z usług legalnego kasyna online, szczególnie w trakcie pierwszych tygodni koronawirusowej fali. Spragnieni emocji typerzy nie mogli korzystać z zakładów bukmacherskich, przez co rozpoczęli przygodę z grami hazardowymi online. Total Casino przekazało o 22% większy podatek niż wszystkie pozostałe gałęzie sektora hazardowego. Podobny wzrost popularności przeżywa poker online. Wiele turniejów pokerowych organizowanych w kasynach naziemnych zostało przeniesione do Internetu - tak jak np. World Series of Poker w Las Vegas. Te nieoficjalne mistrzostwa świata w pokerze co roku przyciągają do Stanów Zjednoczonych tłumy pokerzystów z całego świata. W tym roku ze względu na pandemię rozgrywki zostały przeniesione do internetu. Pokerzyści z całego świata (także z Polski) rywalizowali online na platformie GGPoker. W turniejach online przyznano 54 bransoletki mistrzowskie, a do graczy trafiło niemal 150 milionów dolarów w nagrodach. Niestety polski budżet nie otrzyma z tego tytułu ani grosza, poker przez ustawodawców został potraktowany najgorzej ze wszystkich sektorów - w tym momencie polscy pokerzyści są zawieszeni w szarej strefie.

Co dalej?

Mimo, że pandemia cały czas się rozszerza i zbiera swoje żniwa, zaczęliśmy żyć normalnie i powoli przyzwyczajać się do aktualnego stanu rzeczy. Sektor hazardowy zaliczył spory dołek wywołany koronawirusem, jednak z miesiąca na miesiąc wychodzi z marazmu i niedługo stanie na nogi. Branża bukmacherska od kilku miesięcy ma już czym wypełnić swoje oferty i wygłodniali typerzy rzucili się do obstawiania, generując całkiem pokaźne przychody dla firm oferujących zakłady bukmacherskie. Kilka podmiotów niestety nie utrzymało się na drodze w trakcie bardzo ostrego zakrętu i z niej wyleciało, zamykając usługi na terenie naszego kraju.Rok 2020 nie przyniesie wielkich przychodów, wpływ do Skarbu Państwa z sektora hazardowego będzie znacznie mniejszy niż przed rokiem, jednak sytuacja w miarę zaczyna się normować. Karty rozdaje pandemia. Biorąc jednak pod uwagę, że nie dojdzie do kolejnych lockdownów i plaga nie przybierze na sile, wpływy w 2021 roku powinny być już zdecydowanie wyższe.

