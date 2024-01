 Wybieramy płytki łazienkowe - na co trzeba zwrócić uwagę ?

Kompletując wyposażenie łazienki, zwraca się uwagę na meble łazienkowe, oświetlenie czy na właściwy rodzaj wanny lub prysznica, lecz oprócz tego powinno się równie skrupulatnie dobierać płytki łazienkowe. Z jakiego powodu stanowią one tak ważny element wyposażenia tego pomieszczenia i w jaki sposób powinno się dokonać ich wyboru?

Czy płytki łazienkowe faktycznie są tak ważne?

Łazienka to szczególne pomieszczenie nie tylko ze względu na przeznaczenie, lecz przede wszystkim panujące warunki. W końcu trudno jest znaleźć inne miejsce w domu, w którym panować będzie tak duża wilgotność. Nic więc dziwnego, że każdy, nawet najmniejszy element wyposażenia poddawany jest tak gruntownej analizie. Z jakiego jednak powodu płytki łazienkowe wzbudzają tak wiele uwagi i spędza się nad ich wyborem często długie godziny?Płytki łazienkowe mają olbrzymi wpływ na wygląd i atmosferę panującą w łazience. Rzecz jasna płytki łazienkowe to nie tylko ładny wygląd, lecz również wysoka funkcjonalność. Powinny się łatwo czyścić, aby można było zachować łazienkę w odpowiedniej czystości, a dodatkowo muszą być odporne na zarysowania, aby ich nieumyślnie nie zniszczyć.

Z jakiego materiału powinny być wykonane płytki łazienkowe?

Dokonując wyboru płytek łazienkowych, trzeba w pierwszej kolejności określić, z jakiego będą one wykonane materiału. Wybór jest dość spory, więc każdy kupujący będzie miał w czym wybierać. Z pewnością jednak odradza się płytki z glazury, gdyż są zwykle dość cienki oraz delikatne. Wielkim problemem z nimi związanym może być wykonanie w nich otworu w celu przymocowania np. uchwytu na prysznic. Dobrym wyborem będą płytki z terakoty, które cechują się mocniejszą strukturą oraz znacznie lepszym zabezpieczeniem przed wchłanianiem wilgoci.

Powinno się wybrać płytki duże czy małe?

Osobną kwestią jest, jakiej wielkości powinny być kupowane płytki łazienkowe. Często uważa się, że wielkość kafli powinna być uzależniona od gustu inwestorów i ich osobistych preferencji w zakresie wyglądu łazienki. Jest to jednak błędne myślenie, gdyż konkretny rozmiar płytek powinien być uzależniony od wielkości pomieszczenia przeznaczonego na łazienkę. Jeśli ma się mały metraż tego wnętrza, lepiej wybrać duże kafle, które będą optycznie powiększały łazienkę. Jeśli natomiast będzie to duże pomieszczenie, można kierować się już tylko gustem i ewentualnym dopasowaniem pod konkretne elementy wyposażenia.

Na co jeszcze zwracać uwagę wybierając płytki do łazienki?

Niezwykle ważną cechą płytek łazienkowych jest ich antypoślizgowość. Wilgoć, a wręcz często woda będą na płytkach podłogowych codziennością. Jeśli nie weźmie się pod uwagę odpowiedniego zabezpieczenia przed poślizgnięciem się na płytkach, dochodzić może do wielu bardzo poważnych wypadków. Nowoczesne kafelki posiadają specjalną chropowatą strukturę, która chroni przed tego rodzaju niebezpieczeństwami.Kolejną krytycznie ważną cechą takich płytek jest ich nasiąkliwość. Jeśli będzie na zbyt dużym poziomie, dostająca się do struktury płytki woda może powodować powstawanie na jej powierzchni szkodliwych pleśni i grzybów. Nie tylko nie będzie się to atrakcyjnie prezentowało, lecz może mieć także bardzo negatywny wpływ na samopoczucie mieszkańców, a nawet na ich zdrowie.

