Wybór konwertera satelitarnego - na co zwrócić uwagę?

Dzięki zastosowaniu konwertera satelitarnego można odbierać sygnał satelitarny, który odbija się od czaszy anteny. Ze względu na to, że w sprzedaży można znaleźć kilka rodzajów takich urządzeń, klienci często mają problem z wybraniem odpowiedniego konwertera.

Poniższe opisy najpopularniejszych typów konwerterów satelitarnych pozwolą ci wybrać taki, który najlepiej sprawdzi się w twoim przypadku. Pamiętaj, że montaż takiego urządzenia powinien uwzględniać jego przeznaczenie.

Popularne konwertery pojedyncze

Najprostszym rodzajem konwertera satelitarnego jest konwerter single, czyli pojedynczy. W tym przypadku urządzenie umożliwia obsługę jednego tunera satelitarnego. Wynika to z tego, że znajduje się w nim tylko jedno wyjście. Tego typu tunery pracują w dwóch zakresach oraz dwóch polaryzacjach. Zanim zdecydujesz się na zakup takiego konwertera, musisz zwrócić uwagę na to, że nie pozwoli on prawidłowo rozdzielić sygnału na dwa tunery. Wówczas mogłoby dojść do podawania dwóch różnych sygnałów sterujących, przez co urządzenie nie mogłoby pracować prawidłowo.

Podwójne konwertery typu Twin

Bardziej zaawansowanym typem konwertera jest konwerter Twin. Model ten został wyposażony w dwa wyjścia, które działają w sposób niezależny. Dla uproszczenia można przyjąć, że są to dwa oddzielne konwertery umieszczone w jednej obudowie. Dzięki temu urządzenie może na przykład obsłużyć dwa tunery. Należy pamiętać, że w takim przypadku do każdego tunera powinien zostać doprowadzony inny kabel.

Pozostałe rodzaje konwerterów satelitarnych

Chociaż konwertery Single i Twin cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników, nie są to oczywiście jedyne rodzaje, jakie można znaleźć w sklepach z elektroniką. Warto również wspomnieć o takich rodzajach jak konwerter Quad, Quattro, Monoblock Single, Monoblock Twin oraz Wideband. Różnica pomiędzy dwoma pierwszymi konwerterami jest taka, że chociaż każdy z nich został wyposażony w cztery wyjścia, to typ Quattro dedykowany jest multiswitchom. Są to specjalne urządzenia, które rozdzielają sygnał. W zdecydowanej większości przypadków nie trzeba korzystać z takich modeli, gdyż wykorzystuje się je w miejscach, gdzie do jednej anteny konieczne jest podłączenie większej ilości tunerów satelitarnych.

Jeżeli chodzi o konwerter Monoblock Twin, pozwala on odbierać sygnał z satelity Hot Bird oraz Astra. Ma dwa niezależne wyjścia, dzięki czemu może pracować z dwoma tunerami (ewentualnie istnieje możliwość podłączenia jednego tunera typu PVR). Konwerter Wideband może pracować w pełnym zakresie częstotliwości, zaczynając od 290 MHz aż do 2340 MHz. Jego zaletą jest to, że można go używać po podłączeniu zaledwie dwóch przewodów. Powyższe informacje powinny ułatwić ci wybór konwertera satelitarnego. Pamiętaj jednak, ze zawsze warto dokładnie sprawdzić opis produktu przed jego zakupem.

Zwróć szczególną uwagę na takie parametry jak to, jaka jest polaryzacja danego modelu, jaką ma ochronę przed wodą oraz ile wynosi współczynnik szumów. Warto jednak mieć świadomość, że zdaniem wielu specjalistów wartości podawane przez producentów w polu współczynnik szumów nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. W przypadku problemów z dobraniem konwertera skorzystaj z pomocy sprzedawcy, który doradzi ci model najlepiej odpowiadającym twoim potrzebom.

Który model jest najlepszy?

Trudno natomiast jednoznacznie stwierdzić, który konwerter jest najlepszy. Dzięki stale ulepszanym technologiom nowe konwertery oferują lepszą jakość niż starsze modele. Warto zrezygnować z kupowania najtańszych produktów, gdyż w tym przypadku jakość wykonania może być na niskim poziomie. Dobry konwerter posłuży ci przez wiele lat, a różnice w cenach nie są duże. Wybierz więc taki, który ma porządną obudowę i bez problemu zniesie najtrudniejsze warunki atmosferyczne. Koniecznie sprawdź, czy wybrany model jest odporny na niekorzystny wpływ promieniowania UV. Najlepsze konwertery to modele, które zapewniają powtarzalność parametrów i nie generują przerywań w częstotliwościach. Możesz też sprawdzić opinie innych klientów, którzy zakupili interesujący cię model. Dzięki temu dowiesz się, czy specyfikacja podana przez producenta odpowiada jego działaniu. Postaw też na produkty znanych marek, co wyeliminuje ryzyko zakupienia konwertera o słabych parametrach.

