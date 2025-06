 Wydobycie złota w Polsce i na świecie - wszystko, co warto wiedzieć

Według najnowszych danych U.S. Geological Survey (z 2025 roku) najwyższy poziom wydobycia złota na świecie wciąż utrzymują Chiny, Rosja, Australia, Kanada oraz Stany Zjednoczone. Łącznie w 2024 r. odpowiadały za aż 41 proc. szacowanej globalnej produkcji tego cennego kruszcu. Wydobycie złota na świecie nie kończy się jednak na tych krajach.

Wydobycie złota w Polsce od starożytności po dziś

Historia wydobycia złota w Polsce zaczyna się wręcz zaskakująco wcześnie – bo w starożytności. Jak czytamy w opracowaniu Mennicy Polskiej dotyczącego właśnie złóż i wydobycia złota w Polsce, już ok. 2 tysiące lat przed naszą erą Kreteńczycy zbierali królewski kruszec z rzek oraz strumieni na terenach obecnego Dolnego Śląska.

Co więcej, między IV a III wiekiem p.n.e. polskim złotem interesowali się Celtowie. Wiele wskazuje na to, że wydobywali złoto w Górach Sowich. Według niemieckiego geologa Heinricha Quiringa to pasmo górskie ma nazwę błędnie przetłumaczoną z celtyckiego słowa „Jilova”, tj. „złoto”.

Jednym z najważniejszych terenów w naszym kraju, pod względem wydobycia złota w Polsce, jest miasto Złoty Stok (woj. dolnośląskie). W X wieku n.e. odkryto tam spore złoża złota, dzięki którym przez ponad 700 lat wydobyto na terenach dzisiejszej atrakcji turystycznej, tj. Kopalni Złota w Złotym Stoku, ok. 16 ton cennego kruszcu. Pierwszy zapis o robotach górniczych trwających na jej obszarze pochodzi z 1273 roku. Z kolei w XVI wieku Złoty Stok miał już blisko 200 kopalni, które odpowiadały za ok. 8 proc. europejskiej produkcji złota. Przy okazji możemy polecić zwiedzenie Kopalni Złota w Złotym Stoku, w której można nawet przenocować!

Jak dziś wygląda wydobycie złota w Polsce? Wspomniana złotostocka Kopalnia Złota jest dziś atrakcją turystyczną. Co nie oznacza, że nie mamy już żadnych złóż cennego kruszcu ani udziałów w światowej produkcji złota. Aktualnie wydobycie złota w Polsce wciąż ma miejsce na Dolnym Śląsku, przede wszystkim w Złotoryi i na terenach Złotego Stoku, Gór Złotych, Legnickiego Pola oraz Lwówka Śląskiego. Nie jest jednak bardzo wysokie – nasze złoża znacznie skurczyły się wieki temu.

Wydobycie złota na świecie stale rośnie

Wydobycie złota na świecie w pierwszym kwartale 2024 roku wzrosło o 4 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku. Jak podaje Światowa Rada Złota, kopalnie pozyskały wówczas aż 893 tony kruszcu (w 2023 roku: 855 ton). Wzrost wydobycia złota na świecie doskonale obrazuje również raport U.S. Geological Survey z 2025 roku. Poznajemy w nim poziom produkcji kruszcu w całych latach 2023 i 2024 dla poszczególnych państw mających największy kopalniany udział w produkcji złota:

Państwo Poziom wydobycia złota w 2023 roku Poziom wydobycia złota w 2024 roku Chiny 375 ton 380 ton Rosja 313 ton 310 ton Australia 296 ton 290 ton Kanada 198 ton 200 ton Stany Zjednoczone 170 ton 160 ton Ghana 126 ton 130 ton Kazachstan 133 tony 130 ton Meksyk 127 ton 130 ton

Wysoki poziom wydobycia złota na świecie wykazały również w 2024 roku takie kraje, jak Uzbekistan (120 ton), Republika Południowej Afryki (100 ton), Peru (100 ton), Indonezja (100 ton), Brazylia (70 ton), Republika Mali (70 ton), Tanzania (60 ton), Kolumbia (60 ton) oraz Burkina Faso (60 ton).

Pozostałe państwa odpowiadały za produkcję 780 ton złota, co w połączeniu z poprzednimi danymi oznacza łączne światowe wydobycie złota w 2024 roku na poziomie ok. 3 300 ton (w 2023 roku: 3 250 ton).

Rosnące wydobycie złota na świecie z jednej strony może oznaczać jeszcze wyższą dostępność produktów inwestycyjnych, ale z drugiej – malejące złoża cennego kruszcu. Dlatego pewne jest jedno: to właściwy czas na podjęcie decyzji o inwestycji w złoto, bo kurczące się zasoby oznaczają rosnącą wartość kruszcu.