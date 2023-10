 Wysokie trampki jako streetwearowy statement - Trendy, kolory i wzory

Współczesny streetwear jest zbiorem nieustannie ewoluujących trendów, które nie tylko oddziałują na nasz wygląd, ale także wyrażają naszą tożsamość i przekonania. Jednym z najbardziej niezawodnych elementów miejskich stylówek są trampki za kostkę. Kultowe modele najpierw zyskały popularność w latach 80. wśród subkultur skate'owych i hip-hopowych, a obecnie stanową nieodłączną część wielu urban setów. Na które projekty warto w szczególności zwrócić uwagę? Podpowiadamy!

Wysokie trampki – uniwersalny must have w Twojej garderobie

Wysokie trampki to bez wątpienia must have w garderobie każdego miłośnika streetwearu. Wygodna konstrukcja i nietuzinkowy design tworzą idealne połączenie. Trampki wysokie damskie i męskie są uniwersalne, dlatego możesz nosić je do wielu różnorodnych stylizacji. Luźne jeansy i oversizowa bluza, dzianinowy komplet, jeansowe szorty i krótki top, a nawet sporty sukienka czy maxi spódniczka będą prezentowały się znakomicie w komplecie z tenisówkami sięgającymi powyżej kostki.

Trampki wysokie – męskie i damskie propozycje ze znanym logo

Czas na odświeżenie obuwniczej kolekcji? Postaw na sprawdzone brandy! Żeby zagwarantować sobie dopracowany look i wygodę na każdym kroku – wybierz tenisówki, których design wieńczy rozpoznawalne logo. Kultowe trampki Converse Chuck Taylor wysokie, a także znane kolekcje od Vans Etnies, Lacoste, Puma, Timberland czy DC bezbłędnie sprawdzą się podczas wykonywania codziennych aktywności. Dodatkowo precyzyjne wykonanie oraz wysokiej jakości materiały nie tylko sprawią, że fit będzie prezentował się doskonale w każdej sytuacji, ale również zagwarantują świetny wygląd na wiele sezonów.

Wznieś stylizację na wyższy poziom! Trampki Converse wysokie – który model wybrać?

Tenisówki ozdobione kultowym logo gwiazdy to nierozerwalny element streetwearowych stylizacji. Trampki Converse wysokie z kolekcji Run Star Hike oraz Run Star Motion to idealne rozwiązanie dla fanek oryginalnego designu. Nietypowa bryła, oryginalny bieżnik i cholewka w ciemnym kolorze doskonale wpiszą się zarówno w proste, jak i ekstrawaganckie zestawy. Miłośniczkom streetwearu na najwyższym poziomie również spodobają się Chuck Taylor All Star Lift sneakersy wysokie. Dzięki platformowej podeszwie spojrzysz na miasto z nowej perspektywy, a szeroki wybór kolorów pozwoli na idealne dopasowanie do indywidualnego stylu.

Ponadczasowe tenisówki za kostkę dla miłośników stylu skate

Jedne z najbardziej ponadczasowych modeli tenisówek to Vans Sk8-Hi oraz Vans Old Skool. Wysokie i niskie propozycje zwieńczone znaczkiem Jazz Stripe z pewnością wpadną w oko niejednemu amatorowi stylówek inspirowanych deskorolkowym vibem. Wzmocniona konstrukcja kiedyś miała za zadanie chronić stopy podczas wykonywania rozmaitych tricków, a teraz tworzy również idealną bazę dla niejednego streetwearowego outfitu. Trampki czarne wysokie z tych kultowych serii bez wątpienia będą pasowały do wielu ubrań, które masz już w swojej szafie, natomiast jeśli chcesz nadać stylizacji oryginalnego charakteru – wybierz model ozdobiony intrygującym printem.

Trampki wysokie – pomysły na stylizacje

Do czego nosić trampki? Ich uniwersalny look daje wiele możliwości fitowania. Wskocz w denimowy set składający się z prostych jeansów i oversizowej katany lub postaw na wygodny dresowy komplet. Wolisz łączyć miejski styl z kobiecymi akcentami? No problem! Tenisówki będą świetnie wyglądały z dzianinową sukienką o fasonie hoodie czy przylegającą spódniczką bodycon i krótkim T-shirtem. A jeśli na co dzień lubisz nosić zestawy smart casual, trampki będą równie dobrym wyborem dla Ciebie. Biała koszulka, denimowe spodnie i przeskalowana marynarka stworzą idealną stylizację do biura lub na kawę z przyjaciółką.

Najlepsze wysokie trampki znajdziesz w Sizeer. Sprawdź szeroką ofertę dostępną online lub wpadnij do salonu stacjonarnego i wybierz streetwear dla siebie.

---materiał partnera---