Zakupy prezentowe za granicą. Jak to zrobić z głową?

Ze względu na pandemię wiele tegorocznych prezentów świątecznych kupimy przez internet. Kto jednak powiedział, że zakupy musimy ograniczać do polskich sklepów? Granice nie są już problemem. Jakie prezenty warto kupić za granicą i na co zwrócić uwagę podczas zakupów?

Zakupy za granicą – co opłaca się kupić?

Nie wszystko warto kupować za granicą, to fakt. Czasem jednak zagraniczne zakupy pozwalają nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale i zdobyć produkty, które są lepsze jakościowo, a jednocześnie nie wiążą się z większymi wydatkami. W tym kontekście często wymienia się np. elektronikę, którą czasem warto sprowadzić z kraju produkcji, ponieważ tam te sprzęty bywają znacznie tańsze. Warto też zauważyć, że sprzedawcy zagraniczni częściej niż polscy decydują się na imponujące wyprzedaże i promocje, co widać na przykładzie tegorocznego Black Friday.

Za granicą warto też kupować produkty, które w Polsce nie są dostępne lub bardzo trudno je dostać. To może dotyczyć wszystkich kategorii. Można tu wymienić choćby kosmetyki, najnowsze sprzęty elektroniczne czy gry komputerowe. Podczas zagranicznych zakupów warto też upolować książki w językach obcych, bo w Polsce zazwyczaj są one bardzo drogie albo po prostu niedostępne. W grudniu 2020 roku warto też zainteresować się zakupami w Wielkiej Brytanii, ponieważ zbliżający się wielkimi krokami brexit oznacza, że niskie koszty dostawy tamtejszych produktów mogą odejść w niepamięć.

Dodatkowe koszty, czyli na co uważać podczas zakupów zagranicznych

To, co wkrótce będzie dotyczyło zakupów w brytyjskich sklepach, czyli cła i podatki, jest normalne dla produktów, które sprowadzamy ze Stanów Zjednoczonych czy z Chin. Z raportu „Jak kupujemy w zagranicznych sklepach” stworzonego przez Autopay Research w 2019 roku wynika, że ponad 50% Polaków robi zakupy w zagranicznych sklepach internetowych, a dwa wymienione wcześniej kraje, wraz z Wielką Brytanią i Niemcami, są wybierane przez nas najczęściej. W przypadku kupowania poza granicami Unii Europejskiej najczęściej będziemy musieli pogodzić się z opłatami celnymi, które mogą stanowić nawet 20% ceny produktu. Przed zakupem warto więc dokładnie zapoznać się z kosztami dostawy, które zazwyczaj będą obejmować cła, podatki i wszelkie inne opłaty.

Drugą sprawą jest kwestia samej płatności w sklepie zagranicznym – automatyczne przewalutowanie proponowane w sklepie zazwyczaj nie wypada najlepiej. Dobrze jest skorzystać z narzędzi, które pozwolą wymienić walutę taniej i dzięki temu więcej zaoszczędzić na zagranicznych zakupach. Można do tego wykorzystać Walutomat, czyli polską platformę do wymiany walut, która umożliwia przeprowadzanie szybkich i tanich transakcji walutowych. Dzięki temu, że kantor oferuje funkcję tzw. portfela walutowego, do korzystania z jego usług nie jest nawet potrzebne konto walutowe, co jest niezwykle wygodne. Na stronie serwisu można na bieżąco śledzić kursy walut, które są znacznie korzystniejsze niż w bankach, nie mówiąc już o kursach proponowanych przez sklepy internetowe.

Na co zwrócić uwagę podczas zagranicznych zakupów online?

W związku z tym, że do świąt zostało już mniej niż miesiąc, przy kupowaniu prezentów za granicą warto zwrócić uwagę na czas dostawy. Jeśli chcemy, by upominki dotarły do nas na czas, lepiej zamówić je jak najwcześniej, ponieważ z uwagi na okres świąteczny i pandemię, czasy dostawy mogą się znacznie wydłużyć. Warto też upewnić się, czy produkt na pewno jest już w magazynie, ponieważ w przeciwnym wypadku czas oczekiwania będzie jeszcze dłuższy.

Wskazówka na sam koniec - podczas prezentowych zakupów online, dobrze jest zwiększyć czujność. W takim okresie jak ten – między Black Friday a świętami – aktywność cyberprzestępców jest wzmożona, więc i my powinniśmy bardziej przyłożyć się do kwestii bezpieczeństwa w sieci. Warto kupować ze sprawdzonych sklepów, dokładnie czytać wszystkie podane informacje i być skupionym podczas płatności, aby nie przegapić żadnych znaków ostrzegawczych.

--- art. promocyjny ---