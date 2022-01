 Zalety korzystania z różnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa

Aby móc prawidłowo funkcjonować i rozwijać się – przedsiębiorstwa muszą posiadać odpowiednie nakłady finansowe. Dzięki temu firmy mają możliwość zdobycia i utrzymania wysokiej pozycji na rynku. Jakie są źródła finansowania organizacji i które z nich może sprawdzić się najlepiej?

Źródła finansowania – rodzaje

Wśród źródeł finansowania wyróżnić można modele własne i zewnętrzne. Finansowanie własne to środki, którymi dysponuje właściciel firmy – przeznacza je na założenie działalności i gromadzi, co wpływa na powiększenie funduszy własnych. Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa to z kolei kapitał pozyskany z przestrzeni, w której funkcjonuje dana organizacja. Pozyskane środki udostępnione są na określony czas, po którym konieczne jest ich zwrócenie.

Finansowanie przedsiębiorstwa – środki z zewnątrz

Aby móc zbudować i utrzymać jak najwyższą pozycję przedsiębiorstwa na rynku – należy być zaznajomionym z aktualnie panującymi trendami i ofertami. Konkurencja jest bowiem wysoka, a o klienta niejednokrotnie trzeba walczyć. Dlatego też inwestowanie w ulepszanie oferowanych rozwiązań i dalszy rozwój działalności to konieczność. Podjęcie działań możliwe jest m.in. dzięki finansowaniu przedsiębiorstw. Jeżeli właściciele nie dysponują odpowiedniej wysokości środkami – muszą pozyskać je z zewnątrz.

Kredyt

Najpopularniejszym źródłem finansowania jest kredyt, na który decydują się zarówno osoby prywatne, jak również przedsiębiorstwa. Kredytobiorca zawiera z bankiem umowę, w której określony jest czas, kwota oraz cel dofinansowania. Taka pożyczka to duży zastrzyk gotówki, która może zostać przeznaczona na konkretne cele. Kredyt obrotowy wykorzystywany jest na regulowanie wydatków bieżących, a inwestycyjny – daje szansę na rozwój długofalowy.

Leasing

Pieniądz to tylko jedna z form kapitału dodatkowego. Wielu przedsiębiorców decyduje się skorzystać z innej formy finansowania – leasingu, czyli zakupu na raty lub wynajmu długoterminowego. Leasingobiorca i leasingodawca zawierają umowę, w której znajdują są warunki, dotyczące przedmiotu leasingu (np. grunty, nieruchomości, bądź sprzęty ruchome), m.in. zobowiązanie do spłaty rat. Kiedy czas wynajmu zakończy się – leasingobiorca może wykupić przedmiot za część ceny pierwotnej. Rozwiązanie to jest dla wielu przedsiębiorstw oszczędnością – są użytkownikami przedmiotu, jednak ten należy do leasingodawcy, który jest za niego odpowiedzialny.

Dotacje

Kolejnym ze źródeł finansowania przedsiębiorstw (małych i średnich) są dotacje. Pieniądze pozyskane z dopłat niejednokrotnie pozwoliło wdrożyć wiele ciekawych inicjatyw. Uzyskanie odpowiedniej wysokości kapitały to dla początkujących firm duży problem, dlatego dotacje są dla nich tak cenne – umożliwiają intensywny rozwój w momencie, kiedy jest to najbardziej potrzebne do utrzymania się na rynku.

Ten rodzaj finansowania udzielają instytucje, takie jak Europejski Fundusz Inwestycyjny czy Europejski Bank Inwestycyjny. Aby otrzymać pomoc należy spełnić określone wymagania i złożyć wniosek.

Faktoring

Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszy się kolejna usługa, dedykowana przedsiębiorstwom – faktoring. To forma finansowania, która polega na odkupieniu przez instytucję finansową wierzytelności, związanej ze sprzedawanymi usługami lub towarami. Na czym dokładnie polega? Zadaniem przedsiębiorcy jest wystawienie faktury za usługę z odroczonym terminem spłaty. Faktura ta jest finansowana przez faktora, który przekazuje środki właścicielowi firmy. Ten na bieżąco otrzymuje wynagrodzenia za dostarczony towar lub usługę. Pomaga to utrzymać płynność finansową, a także zmniejsza ryzyko nieterminowego regulowania płatności przez kontrahentów.

Korzyści wynikające ze skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstwa

Właściciele przedsiębiorstw, którzy zaznajomili się z tematem finansowania i potrafią w odpowiedni sposób wykorzystać swoją wiedzę – są w stanie osiągnąć ze swojej działalności wymierne korzyści. Kapitał pozyskany z zewnątrz umożliwia inwestowanie w sprzęt, nowe technologie, specjalistów, a także szybkie wdrożenie innowacji. Możliwość łatwego pozyskania środków wpływa na efektywność i rozwój, co może przełożyć się na wzrost oczekiwanych zysków.

---artykuł promocyjny---