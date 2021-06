Zawody przyszłości: czym kierowałeś się wybierając nową ścieżkę zawodową?

Na rynku pracy ciągle zachodzą zmiany. Jakie zawody będą przyszłościowe i gdzie będzie można sporo zarabiać? Czy wybór ścieżki zawodowej jest trudny, a może tylko wystarczy spojrzeć na siebie i swoje potrzeby? W niniejszym artykule omawiamy te tematy. Zapraszamy do lektury.

Czym najlepiej kierować się przy wyborze ścieżki zawodowej?

Wybór ścieżki zawodowej nie jest prostą decyzją. Już nawet dzieci mają swoje marzenia, które jednak potem się zmieniają, aż przychodzi dylemat wyboru szkoły średniej czy kierunku studiów. Myślenie o swojej ścieżce zawodowej warto zacząć odpowiednio wcześnie. Dzięki temu możliwe będzie wpłynięcie na przykład na przedmioty rozszerzone realizowane w szkole średniej czy zajęcia pozalekcyjne. Warto wcześniej wiedzieć, co nas interesuje i gdzie pracowalibyśmy z wielką chęcią. Przy wyborze ścieżki zawodowej należy kierować się przede wszystkim swoją pasją - jeśli robi się to, co się lubi, to można być szczęśliwym. Wybór ścieżki zawodowej nie powinien być zatem podyktowany wyłącznie zarobkami i presją społeczeństwa.

Zobacz też: Jak obniżyć pracownikowi pensję?

Sztuczna inteligencja, czyli dziedzina, która prężnie się rozwija

Praca w zawodach związanych ze sztuczną inteligencją jest bardzo przyszłościowa. Fascynujesz się robotami? To ścieżka zawodowa idealna dla ciebie. W naszych czasach ma miejsce czwarta rewolucja przemysłowa. Sztuczna inteligencja bardzo szybko się rozwija. Możliwe, że kiedyś to roboty będą zastępowały ludzi w wielu zawodach. Pojawiają się nawet kierunki związane z robotyką - dlaczego więc nie pójść w tą stronę i wypróbować swoich sił?

Zobacz też: Czy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie i o ile?

Zawody związane z technologią i nauką

Kolejną prężnie rozwijającą się dziedziną, w której znajduje się dużo przyszłościowych zawodów, jest technologia. Już niedługo zwiększy się zapotrzebowanie na zawody takie jak programista czy architekt IT. Ponadto, teraz mało popularny zawód - biotechnolog, zyska bardzo wiele na rynku pracy, wykorzystując procesy biologiczne w różnych gałęziach przemysłu np. przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy rolnictwie. Warto też spróbować zostać naukowcem, jeśli czuje się do tego powołanie.

Ochrona zdrowia i niesienie pomocy, czyli zawody ciągle niezbędne

W dzisiejszych czasach praca w służbie zdrowia może wydawać się niewdzięczna i nieopłacalna. Jednakże jest to mylne myślenie, ponieważ pojawia się coraz to więcej specjalizacji dla pielęgniarek czy lekarzy, w których niewiele osób pracuje i posiada do nich odpowiednie kwalifikacje. Ponadto, coraz więcej ludzi interesuje się zdrowym trybem życia, dlatego dietetycy i trenerzy personalni będą bardzo potrzebni. Wiele osób decyduje się też na korzystanie z chirurgii estetycznej, aby poprawiać swoje niedoskonałości. Ludzie posiadają też coraz więcej zwierząt - może warto zostać weterynarzem i pójść w kierunku specjalizacji odnośnie zwierząt egzotycznych?

Marketing, czyli wszystko co związane z reklamą

W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest reklama - wiele firm ze sobą konkuruje i wymyśla coraz to nowe hasła reklamowe i etykiety, aby przyciągnąć konsumentów. Warto zatem zastanowić się nad zostaniem copywriterem czy grafikiem komputerowym. Jest wtedy duża szansa, że zostaniemy zatrudnieni na stałe przez większą firmę, która będzie dzięki nam odnosić sukcesy sprzedażowe.