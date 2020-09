Zdobądź atrakcyjny zawód z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Kształcenie ustawiczne polegające na uczeniu się przez całe życie stało się współczesną koniecznością. Zmieniające się technologie powodują konieczność pozyskania nowych i atrakcyjnych na rynku pracy kwalifikacji. Zobacz zdjęcia.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej przygotowało bogatą ofertę wszystkim osobom zainteresowanym formą kształcenia jaką są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Placówka jako jedyna w Elblągu prowadzi takie nauczanie od 2013 roku, czyli rok po przeprowadzonej reformie szkolnictwa zawodowego w Polsce. Co to są te kwalifikacyjne kursy zawodowe? Najprościej tłumacząc są to bezpłatne, zawodowe i średnie szkoły techniczne dla osób dorosłych oferowane w ramach systemu edukacji publicznej. Najważniejsze informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

- są całkowicie bezpłatną formą kształcenia;

- uczestniczyć w kształceniu mogą:

a) wszystkie osoby pełnoletnie (w wyjątkowych sytuacjach niepełnoletni),

b) uczniowie szkół branżowych I i II stopnia, techników i liceów,

c) studenci lub absolwenci studiów,

d) bezrobotni,

e) wszystkie osoby, które chcą zdobyć nowy zawód, przekwalifikować się lub pozyskać nowe

umiejętności,

- oferta w tej formie kształcenia skierowana jest także do przedsiębiorców, którzy w zamierzeniach kadrowych planują podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników lub też ich przekwalifikowanie,

- zajęcia są realizowana w systemie zaocznym: w piątkowe popołudnia oraz w soboty i niedziele (istnieje możliwość realizacji w systemie wieczorowym – grupa szkoleniowa może wnioskować o taką decyzję)

- po ukończeniu kształcenia w wybranej kwalifikacji i po pomyślnym zadaniu egzaminu z części pisemnej jak i praktycznej absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zdobywa nowy zawód, a przede wszystkim nowe umiejętności,

- system kwalifikacyjnych kursów zawodowych pozwala także na uzyskanie tytułu technika.

Szczegółowa oferta znajduje się pod linkiem

Nasi absolwenci kształcili się w zawodach: operatora obrabiarek skrawających ( z umiejętnościami programowania obrabiarek CNC), fryzjera, elektryka, elektronika, mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych, florysty, technika cyfrowych procesów graficznych.

Sukcesem jest to, że absolwenci niemal w stu procentach zdali egzamin z przygotowania zawodowego, co może świadczyć o wysokim poziomie kształcenia.



W roku szkolnym 2020/2021 są jeszcze wolne miejsca do kształcenia się w zawodach:

1. Stolarza

Codzienna praca stolarza wiąże się z drewnem i materiałami drewnopodobnymi. Powinien on więc rozpoznawać gatunki drewna oraz materiały drewnopodobne i wiedzieć, które należy wykorzystać przy danym zleceniu. Musi także dobierać i skutecznie wykorzystywać specjalistyczne narzędzia. Do prac stolarskich zalicza się heblowanie, szlifowanie, lakierowanie, bejcowanie, sklejanie i montowanie poszczególnych elementów – a każde z tych zajęć wymaga odpowiednich przyrządów i metod obróbki.

Na portalach elbląskich z ogłoszeniami można znaleźć oferty pracy dla stolarza budowlanego, w dużej fabryce mebli lub zakładach stolarskich. Natomiast jeśli dana osoba ma w sobie talent przedsiębiorczości, może także założyć jednoosobową działalność i świadczyć usługi po zainwestowaniu we własną pracownię stolarską. Podstawy stolarstwa można poznać na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. I może to być dobre rozwiązanie dla pasjonatów, którzy decydują się na przebranżowienie. CKZiU posiada obrabiarki do drewna, a także do tworzyw drewnopodobnych. Obrabiarki Firmy HOMAG do obróbki płyty meblowej to: centrum obróbkowe czteroosiowe, piła panelowa oraz okleiniarka. Są to obrabiarki programowalne . Po ukończeniu szkolenia można znaleźć pracę albo kontynuować edukację w technikum .

2. Elektryka

Elektrycy w codziennej pracy mają kontakt z instalacjami elektrycznymi. Zajmują się ich montażem, naprawą czy konserwacją. Część osób pracujących w branży zajmuje się naprawą linii napowietrznych, jeszcze inni mogą specjalizować się w podłączaniu urządzeń elektrycznych. Pamiętać należy również o elektrykach pracujących np. z silnikami elektrycznymi. W praktyce zatem elektryk to zawód, który ma niejedno oblicze, a zdecydowana większość osób posiadających uprawnienia elektryka decyduje się na specjalizację. Osoby, które myślą o zawodzie elektryka, powinny mieć świadomość, że zatrudnienia mogą szukać w wielu firmach, np. budowlanych. Dokumenty aplikacyjne można złożyć również do pogotowia energetycznego czy warsztatu samochodowego. Część elektryków prowadzi własną działalność gospodarczą – wówczas najczęściej oferują oni swoje usługi klientom . Aby zostać elektrykiem, wystarczy skończyć szkołę zawodową w CKZiU - ECEZ. Osoby zainteresowane dalszym kształceniem mogą zdecydować się na technikum o tym profilu a następnie podjąć studia inżynierskie.

3. Elektronika

Osoby zatrudnione w charakterze elektronika przyznają, że w ich zawodzie znalezienie pracy nie jest problemem. Nie ma takiej gałęzi gospodarki, która nie wykorzystywałaby urządzeń elektrycznych, można przy tym domniemać, że w przyszłości tendencja ta będzie jedynie wzrastała. Plusem zawodu elektronika jest również profesjonalne podejście do pracownika. Trudno liczyć na pracę "po znajomości", od elektronika oczekuje się bowiem konkretnych umiejętności. Jeśli je posiada - ma prawo spodziewać się, że zwierzchnicy zwrócą na niego uwagę. Elektronik musi mieć świadomość tego, że przez cały czas powinien poszerzać i uzupełniać zdobywaną przez siebie wiedzę. Jeśli o tym zapomni, na rynku pracy będzie dla niego coraz mniej miejsca. CKZiU – ECEZ spełnia wszystkie wymagania, aby kształcić na wysokim poziomie takich specjalistów.

4. Fryzjera

To niejednokrotnie artysta, wirtuoz zajmujący się włosami. Standardowo jest to zawód należący do grupy rzemieślniczej, jednak wiele zależy od tego, jak dana osoba go postrzega. Niektórzy traktują fryzjerstwo jako sposób na pracę, inni dostrzegają w tym pasję. Fryzjerstwo to branża dynamiczna, która szybko się rozwija i ciągle zmienia. Żeby nie wypaść z obiegu, wymagany jest rozwój i doskonalenie umiejętności. Trzeba być na bieżąco, dlatego nieodzowną częścią pracy fryzjera są kursy, szkolenia, pokazy, konkursy. Trzeba w siebie inwestować, aby zyskać. I nie chodzi tu tylko o klientów, ale także o zysk w czystej postaci. Każdy kolejny kurs i nowe doświadczenia, które umiejętnie są wykorzystywane, pozwalają na podnoszenie cen. CKZiU – ECEZ posiada duże doświadczenie w kształceniu w tym zawodzie zarówno uczniów jak i słuchaczy.

5. Operatora obrabiarek skrawających

Jest to zawód występujący także pod nazwą tokarz, frezer, szlifierz (są różne specjalizacje). Osoba o takich kwalifikacjach potrafi obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Potrafi także czytać dokumentację techniczną, wykonywać niezbędne obliczenia, dobierać odpowiednie oprzyrządowanie do obrabiarek, materiały eksploatacyjne i wartości parametrów skrawania metalu, zna także podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Przygotowuje do pracy i obsługi obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych CNC. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp. CKZiU – ECEZ posiada najnowszej generacji obrabiarki konwencjonalne jak i sterowane numerycznie w tym pięcioosiowe.

6. Technika cyfrowych procesów graficznych

Technik cyfrowych procesów graficznych to osoba zajmująca się opracowaniem i przygotowaniem różnego rodzaju projektów graficznych o charakterze informacyjnym i reklamowym. Do jego zadań należy prowadzenie procesów drukowania, w tym cyfrowego, i wykonywanie wydruków wielkoformatowych. Efektem pracy może być reklama w prasie, telewizji, Internecie, a także foldery, ulotki, plakaty oraz tzw. billboardy. Specjaliści od cyfrowych procesów graficznych zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet produktów. Absolwent technikum o specjalności cyfrowe procesy graficzne może znaleźć zatrudnienie np. jako grafik komputerowy, operator naświetlarek, technolog lub specjalista w zakresie przygotowania produkcji poligraficznej, projektant stron www czy asystent redaktora technicznego.

Inne bezpłatne oferty CKZiU – ECEZ dla osób dorosłych to nauka w:

1. Szkołach policealnych w zawodach:

- technika archiwisty;

- technik rachunkowości.

2. Liceum Ogólnokształcącym – są jeszcze wolne miejsca na semestrze pierwszym.

3. Szkole podstawowej – wciąż jest aktualny nabór do klasy siódmej i ósmej . Mogą uczęszczać także osoby niepełnoletnie (za zgodą Dyrektora).

Pełne informacje znajdziesz na stronie www.ckziuelblag.pl lub bezpośrednio w Placówce przy ul. Bema 54 i Rawskiej 3, a także pod nr telefonów 55 625-67-23, 55-625-88-01

