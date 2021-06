Zmiękczacz do wody – rozwiązanie na osady z kamienia.

Uciążliwości wynikające z użytkowania twardej wody związane są z wysoką zawartością związków magnezu i wapnia w wodzie. Niestety część skutków stosowania twardej wody poza szeregiem niedogodności jest również bardzo kosztowna.

Do najczęstszych skutków użytkowania twardej wody należą:

- powstawanie ciężkich do usunięcia osadów na wylewkach, bateriach, sanitariatach oraz kabinach prysznicowych,

- odkładanie się tzw. kamienia kotłowego na elementach grzewczych urządzeń domowych tj. grzałka zmywarki, pralki, podgrzewacza ciepłej wody użytkowej, czajnika. Kamień kotłowy zmniejsza sprawność grzewczą urządzeń, co prowadzi do wzrostu kosztów grzania wody oraz istotnie zmniejsza żywotność grzałek, prowadząc do kosztownych usterek

- zarastanie osadami instalacji wodociągowej, co zmniejsza prześwit rur i zmniejsza ciśnienie wody w kranach

- namnażanie się mikroorganizmów w osadach zalegających wewnątrz instalacji wodnej

- mniejsze pienienie się detergentów, co prowadzi do większego ich zużycia

- suchość i szorstkość włosów oraz skóry po kąpieli

Jaką wodę dostarczają wodociągi?

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi twardość wody do spożycia powinna zawierać się w przedziale 60-500 mg/l w przeliczeniu na węglan wapnia. W skali wyrażonej w stopniach niemieckich jest to przedział 3-28 °dH. W zdecydowanej większości sieci wodociągowych województwa warmińsko-mazurskiego twardość wody wynosi 8-21 °dH, co odpowiada przepisom.

Jednak problemy wynikające ze stosowania twardej wody dają się zauważyć już od poziomu twardości powyżej 11°dH. Informacje o twardości wody dostarczanej do budynku można sprawdzić w lokalnych wodociągach lub samodzielnie wykonać prosty i ogólnodostępny testów paskowy lub kropelkowy.

Sprawdzony sposób na twardą wodę

Skutecznym sposobem na problemy z twardą wodą jest zmiękczacz wody wykorzystujący proces wymiany jonowej, który jest sprawdzony od lat, powszechnie znany oraz bezpieczny. Ponieważ cechuje się on również wysoką niezawodnością, dlatego stosowany jest na całym świecie w wielu dziedzinach nauki oraz branżach przemysłu.

AQUAPHOR A800 i A1000 – skuteczne zmiękczacze wody

Obecnie często stosowane są w budownictwie jednorodzinnym niewielkie zmiękczacze wody wodociągowej (tzw. kompaktowy zmiękczacz wody), które poza niewielkimi wymiarami charakteryzują się nowoczesnym wyglądem.

Przykładem kompaktowego zmiękczacza wody są modele A800 oraz A1000 marki AQUAPHOR , które:

- skutecznie zmiękczają wodę oraz równocześnie eliminują z niej żelazo i mangan

- posiadają automatyczną, bezawaryjną i nowoczesną głowicę sterującą

- zawierają wysokiej klasy monodyspersyjne złoże zmiękczające, charakteryzujące się wysoką efektywnością pracy dzięki dużej pojemności jonowymiennej

- wykorzystują regenerację przeciwprądową, która wymiernie zmniejsza zużycie wody i soli, obniżając koszty eksploatacji

- innowacyjnym systemem dystrybucji wody, w skład którego wchodzą dyskowe rozdzielacze strumienia, co powoduje brak tzw. kanałowania złoża zmiękczającego

- przyjaznym, podświetlanym panelem kontrolnym zawierającym wszystkie niezbędne informacje

- solidną obudową wyposażoną w przesuną pokrywę oraz dużych rozmiarów otwór zasypowy ułatwiający eksploatację zmiękczacza

- niewielkie gabaryty

