Zmywarka kapturowa dla profesjonalistów

Zmywarka kapturowa to niezbędny element wyposażenia każdego lokalu gastronomicznego. Czym różni się od zwykłych, domowych urządzeń? Co powinno skłonić do jej zakupu?

Bez względu na to, czy prowadzisz niewielką kawiarnię, sporą knajpkę, czy też naprawdę dużą restaurację, na pewno zdajesz sobie sprawę ze znaczenia jakości używanego sprzętu. Od niej zależy nie tylko to, jakie dania będziesz w stanie zaoferować swoim klientom, ale też – a może przede wszystkim – sprawność i szybkość ich obsługi. Te wartości mogą wpłynąć na ich opinię w większym stopniu niż smak serwowanych potraw. To na pewno wystarczający powód ku temu, by zainwestować w profesjonalny, przystosowany do wyśrubowanych potrzeb gastronomicznych biznesów, sprzęt. Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia jest zmywarka. Ta musi być nie tylko dokładna, ale też, co najważniejsze, bardzo wydajna. Tych wymagań nie spełniają niestety modele przeznaczone do domowego użytku. W restauracji lub kawiarni dużo lepszym wyborem okaże się zmywarka kapturowa. Zmywarka kapturowa. Szybkie i wydajne zmywanie Najważniejsza różnica między zwykłą, domową zmywarką, a modelami kapturowymi jest oczywiście konstrukcja. Jej kluczowym elementem jest kaptur, czyli górna część zamykająca komorę mycia. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe załadowanie kosza na różne sposoby – od przodu lub od boków, co znacznie ułatwia obsługę całego urządzenia. Kolejna różnica to rozmiary. Domowe zmywarki sprawdzą się przy myciu zwykłych naczyń, ale z tymi naprawdę dużymi nie dadzą sobie rady. Tymczasem zmywarki kapturowe dostępne na gastroprodukt.pl pozwalają umyć nawet pojemniki 1/1 GN. Ważną kwestią jest też szybkość mycia naczyń. Pod tym względem zmywarki kapturowe okazują się bezkonkurencyjne w porównaniu do domowych modeli. Długość cyklu dokładnego mycia może trwać tylko sześćdziesiąt sekund, co oznacza, że w ciągu godziny można załadować kilkadziesiąt pełnych koszy. W dużej restauracji, obsługującej wiele zamówień, tak duża oszczędność czasu jest na pewno kluczowa. Zmywarki kapturowe. Czemu warto wybrać jedna z nich? Na rozmiarach i krótkim czasie mycia zalety zmywarek kapturowych wcale się nie kończą. Inne atuty, o których warto pamiętać to przede wszystkim: - bezproblemowa obsługa – nie potrzeba do niej specjalistycznych umiejętności, co oznacza, że poradzi sobie z nią każdy pracownik – nie jest wymagane szkolenie; - oszczędność – zmywarka jest programowana w ten sposób, by zredukować ilość zużywanych środków oraz pochłanianej energii. To z kolei przekłada się na znaczące zmniejszenie kosztów jej eksploatacji; - dokładne mycie – mimo krótkiego czasu, podczas mycia usuwane są wszystkie zabrudzenia, dzięki czemu naczynia wyglądają estetycznie i są w stu procentach estetyczne; - oszczędność miejsca – chociaż są zmywarki kapturowe są większe od domowych, pozwalają w jednym momencie umyć znacznie większe ilości naczyń, co ostatecznie przekłada się na zmniejszenie zajętej powierzchni w kuchni; - wydajne odprowadzanie pary – jest ona kierowana ku górze, dzięki czemu możliwe jest zredukowanie wilgoci w przestrzeni pracy. --- artykuł sponsorowany ---

