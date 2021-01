Zobacz najlepsze i najnowsze przedszkole i żłobek w Elblągu!

Jeśli jeszcze zastanawiacie się do jakiego żłobka, przedszkola czy zerówki w Elblągu posłać swoje dziecko, obejrzyjcie ten film. Macie okazję zobaczyć „od środka” najnowszą i najlepszą placówkę edukacyjną w mieście – Przedszkole i Żłobek Mały Europejczyk w Elblągu. Przewodnikiem „filmowej wycieczki” jest dyrektor placówki Wioleta Stępczyńska oraz dzieci z przedszkola.

Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu stawia sobie za cel jak najlepsze przygotowanie swoich podopiecznych do wejścia w świat edukacji. Dlatego różnorodny i szeroki wachlarz zajęć dodatkowych ma na celu przede wszystkim rozwijać dzieci intelektualnie i ruchowo oraz kształtować postawy kulturalne i prozdrowotne, dobrze ale i komfortowo przygotować je do edukacji szkolnej.

Nowoczesny budynek elbląskiego żłobka i przedszkola, olbrzymi Park Zabaw

Nowy obiekt przedszkola w Elblągu przy ul. Dąbrowskiego 33 to trzykondygnacyjny, nowoczesny budynek o powierzchni ponad 1500 m2. Posiada 12 sal dydaktycznych (cztery sale na każdej kondygnacji, każda o powierzchni prawie 100 m2 – edukacyjne, logopedyczne, multimedialne, sensoryczne, rehabilitacyjne, językowe), nowocześnie wyposażone w najnowsze, również w multimedialne pomoce naukowe. Każda z sal posiada również własny taras oraz łazienki. Parter to oczywiście żłobek, dla najmłodszych dzieci. Na potrzeby żłobka przeznaczono osobną kondygnację, aby dzieci ze żłobka i przedszkola nie przeszkadzały sobie nawzajem w zajęciach edukacyjnych. Jednakże zarówno dzieci żłobkowe, jak i przedszkolaki ze wszystkich grup razem bawią się na placu zabaw oraz wspólnie uczestniczą we wszystkich organizowanych atrakcjach, zabawach i zajęciach dodatkowych. Warto wspomnieć, że „Mały Europejczyk” zakupił niedawno w USA specjalne 6-osobowe wózki, dzięki którym nawet te dzieci, które jeszcze samodzielnie nie chodzą, mogą odbywać spacery na świeżym powietrzu. Na pozostałych dwóch piętrach mieszczą się sale dla dzieci przedszkolnych i zerówkowych. Nowoczesny budynek „Małego Europejczyka” jest również przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada podjazd i windę w obiekcie. Do budynku przylega natomiast olbrzymi (2000 m2) i świetnie urządzony plac zabaw, w pewnej części zalesiony, aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Ukształtowanie terenu placu zabaw zaprojektowali architekci przestrzeni. Zostały więc tam utworzone również lekkie wzniesienia i górka.

Dzieci mogą skorzystać z podgrzewanych basenów (lato), zjeżdżalni, trampolin, piaskownic, hulajnóg, rowerków, gier sportowych. Wszystko to pod nadzorem pedagogów przedszkola. Dla rodziców przeznaczony jest natomiast wewnętrzny, duży parking samochodowy. Dodatkowo w tym elbląskim żłobku i przedszkolu działa własna kuchnia, gdzie codziennie Panie Kucharki przygotowują zdrowe posiłki dla dzieci. Kuchnia spełnia oczywiście wszystkie wymagane prawem normy. Dzieci jedzą domowe posiłki (śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje).

Co otrzymują dzieci w Przedszkolu i Żłobku Mały Europejczyk w Elblągu?

W ramach czesnego Żłobek i Przedszkole „Mały Europejczyk” zapewnia: opiekę pedagogiczną od godz. 6:30 do 19:00, pełne wyżywienie, obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, całodniową naukę języka angielskiego (edukacja dwujęzyczna), indywidualne lekcje j. angielskiego, naukę gry w tenisa, zajęcia na torze wrotkarskim Olimpii Elbląg, jazdy na hulajnogach i rowerkach po tym torze, zajęcia judo (z profesjonalnym trenerem), zajęcia taneczne, zajęcia rytmiki, gimnastyki, wyjazdy do Nowej Holandii, comiesięczne wizyty teatrzyków, artystów, ciekawych gości oraz egzotycznych zwierząt w przedszkolu, opiekę logopedyczną, liczne zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli placówki, wiele ciekawych wyjść, atrakcyjną, całodniowe wycieczki, wyjścia do kina, teatru, nauka pływania na basenie pod nadzorem dwóch instruktorów, nauka jazdy na łyżwach, wycieczki poza miasto, festyny rodzinne, bale karnawałowe i halloweenowe organizowane poza przedszkolem. I to jeszcze nie wszystko…

Warto też wiedzieć, że dzieci w „Małym Europejczyku” w Elblągu codziennie rozmawiają po angielsku – ucząc się tego języka obcego każdego dnia, poprzez konwersacje z dyplomowanym lektorem. „Mały Europejczyk” to również placówka o profilu artystycznym. To oznacza, że dzieci dużo czasu poświęcają na zajęcia twórcze, plastyczne, rozwijające w nich rozmaite umiejętności i talenty. Placówka posiada własną pracownię artystyczną, gdzie z dziećmi pracuje artysta-plastyk.

Chcesz do nas dołączyć? Zadzwoń do nas już teraz!

Tel. 515 406 883

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu

ul. Dąbrowskiego 33/1, 82-300 Elbląg

e-mail: przedszkole@malyeuropejczyk.elblag.pl

https://www.malyeuropejczyk.elblag.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/malyeuropejczykelblag

---artykuł promocyjny---