„Biały fartuch“ po raz pierwszy

Blisko 40 studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu otrzymało biały fartuch - symboliczny akt rozpoczęcia nowego etapu nauki. Zobacz zdjęcia. Od poniedziałku rozpoczną zajęcia w elbląskich szpitalach.

Zwyczaj nakładania studentom kierunków lekarskich białego fartucha wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i oznacza tam przejście z etapu studiów przedklinicznych do klinicznych. Dziś (28 listopada) taka uroczystość po raz pierwszy miała miejsce w elbląskiej Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Biały fartuch otrzymali studenci III roku, pierwszy rocznik, który rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim elbląskiej uczelni.

- To ważny, można powiedzieć historyczny moment, bo jesteśmy pierwszym rocznikiem. Jest to dla nas swego rodzaju wyróżnienie - mówi Olga Skonieczna, jedna ze studentek Wydziału Lekarskiego. - Na pewno damy radę, mamy super kadrę.

- To symbol wejścia w nowy etap studiów i taki „przedsionek“ do tego, aby zostać lekarzem. Jest to ważna uroczystość dla rodzin, studentów i dla naszej uczelni - dodał dr Jacek Perliński, dziekan Wydziału Lekarskiego AMiSNS w Elblągu. - Od poniedziałku rozpoczną zajęcia w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i na oddziale pediatrii. Stopniowo będą poznawać nowe oddziały.

Studenci elbląskiej uczelni swoje zajęcia będą odbywać w Szpitalu Miejskim w Elblągu, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i w podmiocie leczniczym „Copernicus“ w Gdańsku. Studenci białe fartuchy otrzymali z rąk swoich mentorów, którzy będą się nimi opiekować podczas zajęć w szpitalach.