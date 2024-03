Biblioteka ANS w Elblągu zbiera książki dla Polaków na Litwie

Fot. Anna Dembińska (arch. portEl)

Od 11 marca do 15 kwietnia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu Zapraszamy do wsparcia akcji zbierania książek dla Polaków mieszkających w miejscowości Wędziagoła w rejonie kowieńskim na Litwie. Mieszkańcy tamtejszej społeczności byliby wdzięczni za książki w języku polskim, dlatego nasza Biblioteka organizuje zbiórkę. Książki można dostarczać do dwóch miejsc - przy ul. Czerniakowskiej 22 i al. Grunwaldzkiej 137 codziennie w godz. 8.00-16.00. Zebrane książki zostaną przekazane mieszkańcom Wędziagoły, wspierając tym samym rozwój kulturalny tej społeczności.

Wędziagoła to miasteczko w rejonie kowieńskim liczące 946 mieszkańców. W 1384 roku książę Witold wspólnie z komturem krzyżackim stoczyli tu zwycięską bitwę przeciw Skirgielle. Do II wojny światowej większość mieszkańców tej miejscowości stanowili Polacy. Do dzisiaj w miasteczku w miejscowym kościele, jako jedynym na Laudzie, poza Kownem, msza św. jest odprawiana również w języku polskim. Działa tutaj zrzeszający Polaków Kowieńskich oddział Związku Polaków na Litwie. Wędziagoła była nazywana „stolicą polską na Litwie”. W miasteczku znajduje się kościół pw. Św. Trójcy z 1664 roku, przebudowany w 1885 roku. Mieszkają tu jeszcze ludzie, którzy nadal czują się sercem i duszą Polakami. O Pani Zosi i Panu Ryszardzie mówi się, że są ambasadorami Polski w Wędziagole. [Na zdjęciu Pani Zosia i Pan Ryszard]. Z tej miejscowości pochodzi Czesław Miłosz, a na cmentarzu przykościelnym znajdują się groby przodków Czesława Miłosza, polskiego Noblisty. Mieszkańcy, którzy czują się Polakami potrzebują książek do czytania w języku polskim. Niekoniecznie lektur szkolnych, ale zwykłych, współczesnych książek do czytania. Pracownica naszej Akademii pod koniec kwietnia wybiera się z wizytą do zaprzyjaźnionych mieszkańców Wędziagoły. Przekaże im zebrane książki. Zwracamy się do wszystkich z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy.

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu