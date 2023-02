Dla ekologii i nie tylko

Odnawialne źródła energii – o ich znaczeniu chcą mówić Michał i Jakub z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, kolejni młodzi elblążanie biorący udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Co dokładnie robią uczniowie w ramach projektu OZE Masters?

- Przede wszystkim próbujemy uświadomić ludziom, jak ważna jest transformacja energetyczna, jak ważne są odnawialne źródła energii, bo tak naprawdę my wszyscy ciągle żyjemy "na węglu" – przyznaje Michał. - Wyprodukowanie panelu fotowoltaicznego ma oczywiście jakąś szkodliwość dla środowiska, ale potem przez lata on jest zeroemisyjny, jeśli właściwie się to eksploatuje. Jest niestety jakieś przekonanie wśród nas, że panele fotowoltaiczne to zło i to się w ogóle nie opłaca, ludzie nie są zorientowani w temacie... - komentuje uczeń.

Chyba do każdego z nas dzwoniła Klara Sobieraj czy inny bot, który nachalnie próbował nam wcisnąć pewne rozwiązania energetyczne. Uczniowie przyznają, że oni do odnawialnych źródeł energii zamierzają zachęcać w znacznie przystępniejszy sposób.

- Chcemy edukować, tłumaczyć zasady działania, korzyści - mówi Jakub. Ale w jaki sposób? Prowadząc profil z informacjami o odnawialnych źródłach energii na Facebooku, przeprowadzając ankiety dotyczące świadomości społecznej w tym zakresie, roznosząc ulotki z informacjami, organizując quizy...

W ramach projektu uczniowie chcą sprawdzić to, na jakim etapie świadomości jeśli chodzi o odnawialne źródła energii jest lokalna społeczność. Pytają m. in. o konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii, energię odnawialną, biomasy... Dodajmy, że wkrótce panowie z ZSIŚiU będą też przeprowadzać zajęcia dla młodszych kolegów i koleżanek w szkołach w Elblągu i nie tylko.

- Korzyści odnawialnych źródeł energii wiążą się przede wszystkim z ekologią i z dostępem do czystej energii – mówi Jakub. To oczywiście nie tylko fotowoltaika, ale także turbiny wiatrowe, biomasy etc. W dłuższej perspektywie korzystanie z nich wiąże się z oszczędnościami.

- Chcemy przede wszystkim pokazywać, że to wszystko jest dobre dla środowiska - komentuje Michał.

Panowie uczą się na kierunku technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej. Zajęcia realizowane są w pracowni systemów energetyki odnawialnej, którą otwarto w szkole w 2020 r. Jak podkreślają uczniowie, ich kierunek kształcenia jest dość złożony, bo zahacza też m. in. o hydraulikę, elektrykę itd. - Jest to też bardzo pożądany i przyszłościowy kierunek jeśli chodzi o przyszłą pracę, daje też nam szeroki zakres umiejętności – twierdzi Michał.