Elbląscy uczniowie we współpracy ze szkołą z Ekwadoru

W tym roku szkolnym Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Hablas-Ayudas (Rozmawiasz-Pomagasz), pod patronatem Fundacji Good Network. Zobacz więcej zdjęć.

W ramach projektu uczniowie, spotykają się online ze swoimi rówieśnikami ze szkoły partnerskiej zlokalizowanej w sercu Amazonii w Ekwadorze. Dzięki takim lekcjom wykorzystują język hiszpański w praktyce, poznają nawzajem kulturę i tradycje. Wymieniają się również swoimi pasjami i zainteresowaniami, a także poznają język kichwa (czyt. kiczła).

Jest to duże wyzwanie logistyczne ze względu na sporą różnicę czasową oraz z uwagi na deszcz, który w lasach Amazonii niejednokrotnie uniemożliwia połączenie internetowe - relacjonuje Marta Korotkiewicz-Polak, nauczycielka języka hiszpańskiego w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu.

Podczas pierwszego spotkania uczniowie mogli porozmawiać na żywo z panią Michaliną Witkowską, która na stałe mieszka w Ekwadorze. Pani Michalina przybliżyła realia życia i warunki w jakich uczą się uczniowie w Amazonii. Podczas kolejnego spotkania uczniowie ze szkoły partnerskiej Unidad Educativa Luz de América przedstawili się, zaprezentowali piosenki w języki hiszpańskim i kichwa, pokazali tradycyjny taniec ludowy, a także nauczyli uczniów z Elbląga kilku słów w języku kichwa.

Nasi uczniowie, nie tylko poznali swoich rówieśników, nauczyli się kolorów w języku kichwa oraz mieli okazję poćwiczyć język hiszpański w praktyce. Zobaczyli także tamtejsze realia: szczęśliwe dzieci pomimo braku obuwia, klasy bez ławek, kolorowych tablic i plakatów. Uczniowie ze szkoły w Amazonii to dzieci, które uczą się w szkołach bez elektryczności i braku dostępu do bieżącej wody – opowiada Marta Korotkiewicz-Polak.

Podczas kolejnej lekcji online w grudniu uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 zaprezentują swoje miasto i szkołę. Tego rodzaju wspólne spotkania pomagają uczniom w poznaniu kultury Ameryki Południowej, poszerzają umiejętności językowe oraz ułatwiają nawiązanie przyjaźni z dziećmi z odległych zakątków świata.

- Wspólnie z uczniami, mamy zamiar pomóc naszej szkole partnerskiej w Ekwadorze zrealizować część marzeń, a są to m.in. materiały edukacyjne (od kolorowych kredek po piłki do gry), szafki i regały do szkoły, po to, żeby te dzieci, które chodzą pieszo do szkoły każdego dnia kilka kilometrów, nie musiały nosić codziennie książek. Będziemy w naszej szkole organizować kiermasze, z których dochód zostanie przekazany na pomoc szkole w Amazonii – deklaruje Marta Korotkiewicz-Polak. - Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w projekcie, który zbliża do siebie dwa, położone na różnych krańcach świata, państwa – dodaje nauczycielka.